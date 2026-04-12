سؤال وجواب

ما موعد التقديم على طلب بعثة دراسية ممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهل تفرض رسوم على المتقدم؟ «مجموعة من الطلبة»

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن باب التقديم على البعثات الدراسية متاح طوال العام، إلا أن على الطالب التخطيط المسبق لتحديد الفصل الدراسي المراد الالتحاق به (الخريف أو الربيع)، ومتابعة مواعيد بدء وانتهاء التقديم الخاصة بالجامعات، عبر مواقعها الرسمية؛ للتعرف على المتطلبات والتفاصيل.

وأشارت إلى أن التقديم للبعثات الدراسية يتم عبر موقعها الإلكتروني ولا يوجد أي رسوم للتقديم، ولكن قد تفرض بعض الجامعات في الخارج رسوماً على التقديم أو حجز المقاعد. وتختلف هذه الرسوم من جامعة لأخرى، لذا يُرجى التأكد من متطلبات الجامعة المراد الالتحاق بها قبل التقديم.