معلمون يكشفون "الوصفة الكاملة".. 6 مرتكزات تحسم جودة الحصص عن بُعد

كشف معلمون من تخصصات مختلفة لـ«الإمارات اليوم» عن “الوصفة الكاملة” لرفع جودة الحصص الدراسية عن بُعد لطلبة مختلف المراحل، مؤكدين أنها تقوم على ستة مرتكزات أساسية تُحدث الفارق في فاعلية الحصص وتحسم مستوى جودتها.

الالتزام بالمرتكزات

أكد معلمون في مدارس خاصة تطبق المنهاج الوزاري، أهمية الالتزام بالمرتكزات الست عند تدريس الحصص عبر التعلم عن بعد، مشددين على أن هذه الممارسات تسهم في رفع جودة التعليم الرقمي وتعزيز تفاعل الطلبة وتحقيق نواتج تعلم أكثر فاعلية.

وأوضحوا أن نجاح الحصة الافتراضية يعتمد بدرجة كبيرة على وضوح الشرح وتنظيم المحتوى وإشراك الطلبة بصورة مستمرة خلال الدرس.

مفاهيم جديدة

وبيّن المعلمون أن أول هذه المرتكزات يتمثل في تقديم المفاهيم الجديدة وشرح محتوى الدرس أثناء الحصص المباشرة، بما يضمن بناء المعرفة بصورة تدريجية ومنظمة.

وأكدوا أهمية دعم الشرح بأمثلة واضحة وعروض توضيحية، إضافة إلى استخدام العروض التقديمية التي تساعد الطلبة على متابعة الأفكار وفهمها بصورة أدق.

إيجاز ووضوح

وأشاروا إلى ضرورة التركيز على الإيجاز والوضوح أثناء الشرح، وتجنب الإطالة التي قد تؤدي إلى فقدان التركيز، مع تقسيم المحتوى إلى فقرات قصيرة مدعومة بالتفاعل المستمر. كما شددوا على أهمية إتاحة فرص متعددة للطلبة للتفاعل والمشاركة أثناء الحصة، من خلال طرح الأسئلة وتحفيز النقاشات المباشرة.

توظيف الأدوات

وأضاف المعلمون أن توظيف الأدوات الرقمية يمثل ركيزة أساسية في نجاح التعلم عن بعد، مثل استخدام اللوح التفاعلي، والدردشة، وأسئلة الاستطلاعات، لما توفره من بيئة تعليمية نشطة تعزز مشاركة الطلبة.

وأكدوا على ضرورة توجيه الطلبة والتحقق من فهمهم للتعليمات قبل البدء بأي أنشطة تعلم ذاتي، لضمان تنفيذها بكفاءة وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

بيئة تفاعلية

وأشار المعلمون إلى أن الالتزام بهذه المرتكزات يسهم في تحويل الحصص الافتراضية إلى بيئة تعليمية تفاعلية تحاكي الصفوف الوجاهية، وتدعم استمرارية التعلم بكفاءة، خصوصًا في ظل التوسع المتزايد في استخدام منصات التعليم الرقمي.

تفاعل مباشر

ومن جانبه قال منسق مادة الرياضيات الدكتور عمرو منجد: "هذه المرتكزات ليست نظرية، بل نطبقها يومياً داخل الحصة. عندما أبدأ بشرح مركز، ثم أنتقل إلى أمثلة قصيرة يتبعها تفاعل مباشر، وألاحظ أن الطلبة يظلون في حالة تركيز مستمر، بعكس الحصص التي يغلب عليها الشرح الطويل."

التحقق من الفهم

وفي وقفة معها، أوضحت معلمة اللغة العربية ريبال غسان العطا: "أهم ما في هذه المرتكزات هو التفاعل والتحقق من الفهم. أحرص على إشراك جميع الطلبة عبر الأسئلة والدردشة، وأتأكد من استيعابهم قبل الانتقال لأي نشاط. هذا الأسلوب قلل من الفجوات التعليمية ورفع مستوى المشاركة بشكل ملحوظ."