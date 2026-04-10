خلف الشاشات.. 4 فِرَق تدير الحصص الرقمية في «التعلم عن بعد» بالمدارس الخاصة    

أكد خبراء وتربويون أن التعلم عن بُعد في المدارس الخاصة لا يقوم على المعلم والطالب فقط، بل تديره أربعة فِرَق رئيسة تعمل خلف الكواليس، تشمل منسقي تقنية المعلومات، والدعم الفني واللوجستي، ومصممي المحتوى التعليمي، والإدارات المدرسية، بما يضمن استقرار الحصص الافتراضية واستمرارية المنظومة التعليمية، من خلال معالجة الأعطال بشكل فوري، وتنظيم العمليات اليومية، وإنتاج محتوى رقمي تفاعلي، ومتابعة التنفيذ.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن تطبيق التعلم عن بُعد ضاعف من أعباء ومسؤوليات هذه الفئات، التي تمتد ساعات عملها في كثير من الأحيان إلى نحو 12 ساعة يومياً، قبل بدء الدوام وخلاله وبعد انتهائه، مؤكدين أهمية أن تحظى هذه الأدوار بالتقدير الذي يوازي تأثيرها في استقرار العملية التعليمية.

استجابة فورية

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» الدور المحوري الذي يؤديه منسقو تقنية المعلومات وفرق الدعم الفني في تشغيل المنصات التعليمية ومعالجة الأعطال التقنية التي قد تعيق دخول الطلبة أو تفاعلهم خلال الحصص الافتراضية، بما يشمل مشكلات الصوت والاتصال، وصعوبة الوصول إلى الأنظمة، ويتابع المختصون البلاغات بشكل متزامن، خصوصاً قبيل بدء الحصص، حيث تزداد الحاجة إلى التدخل السريع لضمان عدم تأثر سير الدرس.

وقال منسق تقنية معلومات، الدكتور مهران علي، إن «الفترة التي تسبق بدء الحصص تشهد ضغطاً كبيراً، نتيجة التعامل مع عدد من الطلبات في وقت واحد، ما يستدعي معالجتها خلال دقائق لتفادي أي تأثير في سير الحصة»، مشيراً إلى أن فرق الدعم تتعامل يومياً مع عدد كبير من الطلبات التقنية، ما يتطلب جاهزية مستمرة قبل الدوام وخلاله.

من جانبها، أوضحت مختصة دعم فني في إحدى المدارس الخاصة، حنة يوسف، أن «التحدي يتمثل في التعامل المتزامن مع عدد كبير من المستخدمين، الأمر الذي يتطلب سرعة في الاستجابة ودقة في المعالجة»، لافتة إلى أن طبيعة العمل تفرض متابعة مستمرة للحصص من الناحية التقنية، لضمان استقرارها من دون انقطاع.

دعم لوجستي

بدورها، أكدت مسؤولة الدعم اللوجستي في إحدى المدارس الخاصة، سهام عبدالله، أن «تنظيم الروابط والحسابات يتطلب درجة عالية من الدقة، لأن أي خطأ ينعكس مباشرة على حضور الطلبة»، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر مع المعلمين والإدارة يسهم في ضمان انسيابية اليوم الدراسي.

فيما أوضح المتخصص في الدعم التقني، فريد خليل، أن «تنظيم الاختبارات الإلكترونية يعد من أكثر المهام حساسية، نظراً لارتباطه المباشر بعملية تقييم الطلبة، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان سيره بسلاسة».

تجربة تفاعلية

وأوضح منسق اللغة العربية ومصمم محتوى تعليمي، إبراهيم القباني، أن «إعداد الحصة الرقمية لا يقتصر على نقل الدرس، بل يشمل إعادة تنظيمه وتبسيطه، وقد يستغرق ذلك ساعات عدة لإنتاج محتوى مناسب».

وأضاف أن «تنوع الوسائط يسهم في تحسين تفاعل الطلبة مع المادة التعليمية. ويتطلب تصميم محتوى تفاعلي فعال مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وتقديم المادة بأساليب متنوعة تحافظ على تركيزهم».

جنود مجهولون

وتشكل الإدارات المدرسية الفئة الرابعة من «الجنود المجهولين» في منظومة التعلم عن بُعد، إذ تضطلع بدور تنظيمي محوري يشمل إعداد الجداول الدراسية، ومتابعة الحضور والانضباط، والتنسيق بين المعلمين وأولياء الأمور، إلى جانب الإشراف على جودة تنفيذ الحصص.

وفي هذا السياق، قالت مديرة مدرسة البصائر، ريم محمود، إن إدارة التعلم عن بُعد تتطلب متابعة دقيقة لجميع جوانب العملية التعليمية لضمان استمراريتها وفق المعايير المطلوبة، مشيرة إلى أن التخطيط المسبق والتنسيق المستمر يسهمان في تقليل التحديات.

بدورها، أوضحت نائب مديرة مدرسة ابن خلدون، فاتن سعيد، أن «التكامل بين فرق العمل المختلفة يمثل عنصراً أساسياً في نجاح التعلم عن بُعد، من خلال توزيع الأدوار وتوحيد الجهود».

وأكدت أن نجاح التعلم عن بُعد يرتكز على منظومة متكاملة لا تقتصر على المعلم والطالب وحدهما، بل تشمل جميع الأطراف الداعمة التي تعمل خلف الكواليس، مشيرة إلى أن تجربة التعلم عن بُعد تعكس تكامل الأدوار بين فرق العمل المختلفة، حيث يسهم كل طرف في دعم جانب محدد من العملية التعليمية، بدءاً من الجاهزية التقنية، مروراً بالتنظيم والتنسيق، وصولاً إلى تصميم المحتوى وإدارة التنفيذ.

استقرار الحصص

ورأى الخبير التربوي، الدكتور وافي الحاج، أن جهود هذه الفرق، رغم غيابها عن الواجهة المباشرة، تبقى حاضرة في استقرار الحصص واستمرارية التعلم، مؤكداً أن نجاح منظومة التعلم عن بُعد لم يعد يقاس فقط بكفاءة المعلم أو تفاعل الطالب، بل بمدى تكامل الأدوار الداعمة التي تعمل خلف الكواليس، لافتاً إلى أن هذه الفئات تمثل «البنية التشغيلية غير المرئية» للعملية التعليمية.

وأوضح أن منسقي تقنية المعلومات وفرق الدعم الفني واللوجستي ومصممي المحتوى، إلى جانب الإدارات المدرسية، يشكلون منظومة متكاملة تضمن استقرار الحصص واستمراريتها، مشيراً إلى أن أي خلل في أحد هذه المكونات ينعكس مباشرة على جودة التعلم.

وأضاف أن التحول إلى التعلم عن بعد ضاعف المسؤوليات التشغيلية لهذه الفئات، التي تعمل بإيقاع سريع يتطلب استجابة فورية ودقة عالية، حيث تمتد ساعات عملها في كثير من الأحيان إلى نحو 12 ساعة يومياً.

وأكد أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إدارة هذه الأدوار، بل في إعادة دمج هذه الجهود ضمن مؤشرات تقييم الأداء، وتوفير الدعم والتدريب المستمرين، بما يوازي تأثيرها الفعلي في استقرار العملية التعليمية.

تطوير قدرات الفِرَق

وأكدت الخبيرة التربوية، آمنة المازمي، أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في تطوير قدرات فرق الدعم في منظومة التعلم عن بُعد، من خلال برامج تدريب متخصصة في التقنيات التعليمية وإدارة المنصات الرقمية، إلى جانب توفير أدوات عمل أكثر كفاءة تسهم في تسريع الاستجابة وتقليل الجهد التشغيلي.

وشددت على أهمية دمج فِرَق الدعم الفني واللوجستي ومصممي المحتوى ضمن خطط التطوير المدرسي، بحيث يكون دورهم جزءاً من التخطيط المسبق للحصص، وليس مقتصراً على الاستجابة للمواقف الطارئة. وأضافت أن تحسين بيئة العمل لهذه الفئات، عبر تنظيم ساعات العمل، وتوزيع الأعباء، وتوفير قنوات تواصل فعالة بين جميع الأطراف، يسهم في رفع جودة الأداء، وضمان استقرار العملية التعليمية.

وأكدت المازمي أن استدامة نجاح التعلم عن بُعد تعتمد على منظومة متكاملة تعمل وفق رؤية واضحة، تعترف بدور جميع عناصرها وتدعمها بشكل مؤسسي.

تنسيق مستمر

أكد ذوو طلبة: إيهاب زيادة، ومنى حمدان، ومنال فؤاد، أن منظومة التعلم عن بُعد تعتمد بشكل كبير على الجهود الخفية للفرق الداعمة، موضحين أن استقرار الحصص وسلاسة العملية التعليمية لا يتحققان إلا بالتنسيق المستمر بين الدعم الفني واللوجستي ومصممي المحتوى والإدارات المدرسية، وأن متابعة هذه الفرق خلف الكواليس أسهمت في تقليل المشكلات التقنية وتأخير الطلبة، ما يعكس أهمية تقدير دورهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأضافوا أن تجربة التعلم عن بُعد أثبتت أن نجاح الحصص الرقمية يعتمد على منظومة متكاملة، ولا يقتصر على المعلم والطالب فقط، بل يشمل جميع الأطراف الداعمة التي تعمل بصمت خلف الكواليس لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة واستمرارية.