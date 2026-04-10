جامعة خليفة و«هوبكنز» الأميركية تطلقان برنامج ماجستير مزدوجاً معتمَداً عالمياً

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز، أمس، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى توفير برنامج ماجستير مزدوج، يبدأ في الفصل الأكاديمي الأول 2026.

يتيح البرنامج للطلبة الحصول على شهادتين معتمدتين عالمياً في تخصصي إدارة الرعاية الصحية وإدارة النظم الصحية، ما يمثل خطوة كبيرة لدفع عجلة التقدم في التعليم الصحي والتعاون الأكاديمي الدولي.

وسيتمكن الطلبة المؤهلون، وفقاً للاتفاقية، من متابعة دراسة ماجستير العلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية من كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير العلوم في تخصص إدارة النظم الصحية من قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة.

وقال رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم الحجري: «يسرنا دخول هذه الشراكة مع جامعة جونز هوبكنز لتوسيع نطاق تعاوننا الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة عالمياً، بهدف إعداد كفاءات بمعايير عالمية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام».

من جانبه، قال عميد كلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز، أليكس تريانتيس: «يسرنا التعاون مع جامعة خليفة، وسيسهم الجمع بين ماجستير إدارة الرعاية الصحية من كلية كيري بجامعة جونز هوبكنز وماجستير إدارة النظم الصحية من جامعة خليفة في فتح آفاق جديدة للطلبة في منطقة الشرق الأوسط، ويساعد في تطوير الجيل التالي من القيادات في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم».

وبدأت الدفعة الأولى من هذا البرنامج دراستها في جامعة جونز هوبكنز اعتباراً من الفصل الأكاديمي الأول 2026، ومن المتوقع أن تراوح أعداد الطلبة في البرنامج سنوياً ما بين 10 و20 طالباً وطالبة، وسيُكمل الطلبة 30 ساعة معتمدة من كل جامعة، مع إمكانية اعتماد جزء من الساعات بين المؤسستين.

وستقبل جامعة خليفة ما يصل إلى 12 ساعة معتمدة من جامعة جونز هوبكنز، ضمن برنامجها للماجستير في إدارة النظم الصحية، بينما ستقبل جامعة جونز هوبكنز ما يصل إلى 10 ساعات معتمدة من جامعة خليفة ضمن برنامجها للماجستير في إدارة الرعاية الصحية.

وسيحصل الطلبة عند استكمال جميع المتطلبات الأكاديمية على درجتي الماجستير من المؤسستين في الوقت نفسه.

ويهدف التعاون إلى منح طلبة جامعة خليفة فرصة التعرف إلى منظومة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من خلال التفاعل المباشر مع القادة والمؤسسات.

ويوفر البرنامج مسارين أكاديميين لتلبية احتياجات الطلبة المتنوعة، يتمثل المسار الأول في خيار الدراسة الحضورية الكاملة بالحرم الجامعي في بلتيمور بالولايات المتحدة، وفصل واحد حضوري في كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز، لاستكمال 16 ساعة معتمدة، إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أربع ساعات معتمدة أخرى من جامعة جونز هوبكنز عبر الإنترنت، بينما تُستكمل بقية المقررات في جامعة خليفة في أبوظبي.

ويوفر البرنامج أيضاً خيار الدراسة الجزئية عبر الإنترنت، الذي يتيح إكمال 20 ساعة معتمدة من جامعة جونز هوبكنز بالكامل عن بُعد، وهو مصمم للمتخصصين الباحثين عن المرونة، وسيتمكّن الطلبة من الاستفادة من الدعم الأكاديمي والإرشاد وبيئة التعلم الرقمية في كلية كيري.

ويوفر المساران أيضاً منهجاً متكاملاً طورته الجامعتان، إلى جانب خدمات شاملة للطلبة ودعم مهني ومزايا للخريجين عبر المؤسستين.