أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي تخصص 25 مليون درهم للمِنح الدراسية

أعلنت أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي عن إطلاق برنامج منح دراسية بقيمة 25 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم العالي بمعايير عالمية لشريحة أوسع من الطلبة، وتمكين الطلبة من استكمال دراستهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتعليم العالي، مع تركيز واضح على تنمية الكفاءات وتعزيز الطابع الدولي للتعليم ودعم اقتصاد المعرفة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية توسيع الوصول إلى تعليم نوعي. ويعكس برنامج المنح الدراسية الذي أطلقته أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي هذا التوجه، من خلال إتاحة برامج أكاديمية معترف بها دولياً لشريحة أوسع من الطلبة، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات المستقبل.

ويشمل البرنامج البالغة قيمته 25 مليون درهم، مجموعة من المنح القائمة على التفوق الأكاديمي لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا، من بينها منحة "ماهيلا سارفاشيكشا أبهيان" المخصصة للطالبات، ومنحة "الداعم" التي تقدم دعماً مالياً مباشراً. وقد صُمم البرنامج ليواكب احتياجات شريحة واسعة من الطلبة، بداية من المتفوقين أكاديمياً وصولاً إلى من يحتاجون إلى دعم مالي إضافي.

وقال الدكتور س. سودهيندرا، نائب رئيس أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي: "إن توفير فرص الوصول إلى تعليم عالٍ بجودة عالية يعد أمراً أساسياً، لا سيما مع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتعليم. ويجسد برنامج المنح هذا التزامنا بدعم الطلبة في تحقيق أهدافهم الأكاديمية، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة تواكب توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة".

ويشمل البرنامج أكثر من 50 تخصصاً ضمن برامج البكالوريوس والدراسات العليا وماجستير إدارة الأعمال والمؤهلات المهنية، تماشياً مع القطاعات المرتبطة بأولويات التنويع الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل في دولة الإمارات. ومن خلال توسيع نطاق الدعم المالي، تسعى أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي إلى تمكين عدد أكبر من الطلبة من متابعة تعليمهم داخل الدولة والمساهمة في الاقتصاد المتطور في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتجه فيه عدد متزايد من الطلبة إلى اختيار وجهات دراسية إقليمية بدلاً من الأسواق التقليدية في الخارج، بدعم من سياسات التعليم المتقدمة في دولة الإمارات، وشراكاتها مع الجامعات الدولية، إلى جانب التركيز المتزايد على البحث والابتكار وقابلية التوظيف. وفي هذا السياق المتغير، تتعزز أهمية دور المؤسسات التعليمية في تقليص الفجوة بين طموحات الطلبة وإمكانية الوصول إلى التعليم.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دولة الإمارات، ليؤكد استمرار تركيزها على توسيع فرص الوصول إلى التعليم، وبناء القدرات، وتنمية الكفاءات، باعتبارها ركائز أساسية لدورها في قطاع التعليم العالي.