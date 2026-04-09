توجّهات للمدارس الخاصة للتواصل الإيجابي ومنع التنمّر في التعلم عن بُعد

حددت إدارات مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة، حزمة من الإرشادات التربوية، تضمنت 8 موجهات للطلبة، بهدف تعزيز بيئة تعلّم عن بُعد قائمة على الاحترام المتبادل والتواصل الإيجابي، وخالية من مظاهر التنمّر الرقمي، وذلك في إطار دعم السلوك المسؤول أثناء استخدام المنصات التعليمية الرقمية.

قيم شخصية وسلوكية

وأكد مديرو المدارس خالد عبد الحميد وسلمى عيد ووليد فؤاد لافي لـ"الإمارات اليوم"، أن تطبيق التعلم عن بعد يتطلب وعياً أكبر بأسس التواصل الإلكتروني، مشددة على أهمية التزام الطلبة بآداب الحوار خلال التفاعل عبر المنصات التعليمية، إذ تعكس الكلمات المكتوبة القيم الشخصية والسلوكيات الأخلاقية، وتؤثر بشكل مباشر في المناخ التعليمي العام.



التأنّي قبل الكتابة

وأفادوا أن الإرشادات تدعو الطلبة إلى التأنّي قبل كتابة الرسائل أو إرسال التعليقات، والتفكير في مدى ملاءمة العبارات واحترامها للآخرين، بما يسهم في الحد من سوء الفهم أو استخدام عبارات قد تُفسَّر بصورة سلبية. كما حثّت على تبنّي روح الدعم والتعاون بين الطلبة، من خلال تقديم المساعدة وتجنّب أي سلوك قد يسبب إحراجاً أو ضيقاً للآخرين.

ضرورة الامتناع

وشددت المدارس على ضرورة الامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يُعد مسيئاً، سواء كان صوراً أو مقاطع أو محادثات، قد تُستخدم للسخرية أو الإحراج، لما لذلك من آثار نفسية واجتماعية سلبية على الطلبة، فضلاً عن مخالفته للسياسات السلوكية المعتمدة في المؤسسات التعليمية.

احترام خصوصية

وركزت التوجيهات على احترام خصوصية الآخرين في البيئة الرقمية، وعدم تصوير الشاشة أو تسجيل الحصص أو المحادثات دون الحصول على إذن مسبق، باعتبار أن حماية الخصوصية تعد ركناً أساسياً في بناء بيئة تعليمية آمنة.



وسائط رقمية

وأوصت أيضاً باختيار الكلمات بعناية، نظراً لأن المزاح عبر الوسائط الرقمية قد يُفهم بطريقة مختلفة عن المقصود، ما قد يؤدي إلى سوء تفسير أو إساءة غير مقصودة.

محتوى إيجابي

وأكدت إدارات المدارس أهمية أن تكون الطلبة قدوة في حضورهم الإلكتروني، من خلال نشر محتوى إيجابي وهادف يعزز ثقافة الاحترام والتعاون، مع التذكير بأن الأثر الرقمي يبقى لفترة طويلة، وأن ما يُنشر عبر الإنترنت قد يتم تداوله أو الاحتفاظ به، الأمر الذي يستدعي مسؤولية أكبر عند استخدام المنصات التعليمية.

ثقافة الاحترام

وأوضح مديرو المدارس أن هذه الإرشادات تأتي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة الاحترام في العالم الرقمي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تدعم تجربة التعلم عن بُعد، وتوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلبة.