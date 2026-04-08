مدارس خاصة تكشف عن ضوابط الاختبارات التكوينية المطبقة "عن بعد"

أعلنت إدارات مدارس خاصة تطبق المنهاج الوزاري في مختلف إمارات الدولة، حزمة متكاملة من ضوابط اختبارات التكوينية، بما يتماشى مع تطوير منظومة التقييم، وتعزيز جودة التعلم، وترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية لدى الطلبة.

وأفاد مديرو مدارس خاصة فاتن سعيد، وسلمى عيد، وخالد عبد الحميد لـ"الإمارات اليوم" بأن الضوابط تضمنت مجموعة من الإجراءات التنظيمية الدقيقة التي تنظم آلية تنفيذ الاختبارات، حيث سيتم إجراء جميع الاختبارات خلال وقت الحصة الدراسية فقط، مع تفعيلها عبر المنصة التعليمية المعتمدة، على أن تكون مدة الاختبار مساوية لمدة الحصة، ويُغلق فور انتهاء الوقت المحدد دون إمكانية إعادة فتحه لاحقاً.

وأكدوا أن الحصص ستكون مسجلة بالكامل صوتاً وصورة، مع إلزام الطلبة بفتح الكاميرات أثناء أداء الاختبارات، إضافة إلى إشراف مباشر من معلمة المادة لمتابعة سير الأداء.

وشددوا على أنه يُمنع تقديم أي مساعدة للطالب أثناء الاختبار، ويُعد تدخل ولي الأمر أو أي جهة أخرى حالة غش تُطبق بشأنها اللوائح المعتمدة، بما في ذلك إلغاء درجة الطالب في الاختبار.

وفي إطار دعم الطلبة خلال الاختبارات، أوضحوا أن المعلمة ستقوم بقراءة أسئلة الاختبار لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، مع توضيح أي جزئية قد تكون غير واضحة أثناء الحصة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في التقييم.

وأكدوا أهمية تدريب الطلبة على استخدام المنصات التعليمية، مع تفعيلها بشكل مستمر من خلال الدروس والأنشطة والمهام والاختبارات، وربط بعض الأنشطة اليومية لتعزيز مهارات الاستخدام الرقمي.

وفيما يتعلق بالغياب، اوضحوا أن حصة الاختبار تُعد حصة رسمية كغيرها من الحصص، وفي حال الغياب يتوجب تقديم عذر طبي أو إثبات تقني موثق بعد التواصل مع فريق الدعم الفني، مشيرين إلى مراعاة الحالات الإنسانية والظروف الخاصة وفق ما هو موثق لدى إدارة المدرسة.