"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بشهادات خريجي 38 جامعة داخل الدولة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انضمام 5 جامعات جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليصبح بذلك عدد مؤسسات التعليم العالي المشمولة بالمبادرة 38 مؤسسة.

وتعكس هذه المبادرة جهود الوزارة نحو تصفير البيروقراطية وتكامل الخدمات، حيث تمكّن خريجي الجامعات المستفيدة من الخدمة من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بشكل تلقائي وفوري، بعد التخرج، بدون الحاجة لتقديم طلب للحصول على خدمة الاعتراف، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر والآني، الذي يدعم المبادرة ويتيح الاعتراف التلقائي بالمؤهلات بكفاءة وسرعة، بما يسهم في تقليص الإجراءات الإدارية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين ضمن منظومة التعليم العالي في الدولة.

ويأتي هذا التوسع استكمالاً للنجاح الذي حققته هذه الخدمة الاستباقية منذ إطلاقها، مع استمرار العمل على تطويرها لتغطي شريحة أوسع من مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم الطلبة في استكمال دراساتهم العليا أو الالتحاق بسوق العمل، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية للاعتراف بالمؤهلات.

كما تسهم المبادرة في تمكين الخريجين من استيفاء متطلباتهم المختلفة، وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني، في إطار منظومة متكاملة ترتكز على التحول الرقمي والتكامل المؤسسي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من داخل الدولة، وتتيح اعتماد مؤهلات المؤسسات المرخّصة التي تقدم برامج معتمدة، مع توفير آلية تحقق رقمية عبر رمز استجابة سريعة، معتمد يؤكد بشكل فوري ورسمي أن المؤهل معترف به، وفقاً للوائح والإجراءات المعتمدة.

المؤسسات المستفيدة من المبادرة

وتضم قائمة مؤسسات التعليم العالي المشمولة بمبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة حتى الآن كلّاً من (جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة خليفة (سابقاً: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا)، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة أبوظبي، وجامعة عجمان، وجامعة العين (سابقاً: جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا)، وجامعة ولونغونغ في دبي، وجامعة ليوا (سابقاً: كلية ليوا، وكلية ليوا للتكنولوجيا)، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة المدينة عجمان (سابقاً: كلية المدينة الجامعية في عجمان)، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة القاسمية، وجامعة الوصل (سابقاً: كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي)، وجامعة أمتي دبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة دبي، وجامعة السوربون أبوظبي (سابقاً: جامعة باريس السوربون أبوظبي)، وأكاديمية ربدان، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة جميرا، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وجامعة هيريوت-وات دبي، والجامعة الأمريكية في الإمارات، وبوليتكنك أبوظبي، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية (سابقاً: جامعة محمد الخامس- أبوظبي)، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، والجامعة البريطانية في دبي، وجامعة الفجيرة، وجامعة دبي الطبية، وأكاديمية الشارقة للتعليم، وجامعة أم القيوين، وجامعة الإمارات للطيران).

وفي إطار استكمال منظومة الخدمات، وتماشياً مع جهود الوزارة لتصفير البيروقراطية الحكومية، توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للاعتراف بالمؤهلات، بما يحد من التدخل البشري ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين. وتشمل هذه الخدمات التحقق من صحة الاعتراف، وإصدار نسخ رقمية من تقارير الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج الدولة، بما يضمن موثوقية البيانات وسهولة استخدامها لدى الجهات المعنية داخل الدولة.