"التعليم والمعرفة": 6 مهام يُمنع تكليف أولياء الأمور بها خلال التعلم عن بُعد

حددت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، 6 مهام يُمنع على المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، تكليف ذوي الطلبة القيام بها خلال تطبيق التعلم عن بُعد، مشددة على أنه لا يجوز الطلب من أولياء الأمور تدريس أو شرح أو إعادة تقديم المحتوى الأكاديمي الذي تقع مسؤولية تدريسه على المدرسة، ولا يجوز إلزام أولياء الأمور بالإشراف على شاشة أطفالهم أثناء الحصص (باستثناء متطلبات السلامة لمرحلة رياض الأطفال)، ولا يجوز التواصل مع أولياء الأمور إلا بين الساعة 3:30 و8:00 مساءً بتوقيت GST فيما يتعلق بالأمور الأكاديمية الروتينية، ولا يجوز مطالبة أولياء الأمور بمتابعة غياب أبنائهم قبل أن تقوم المدرسة بتنفيذ بروتوكول عدم الحضور الخاص بها، ولا يجوز إرسال عدة رسائل يوميًا عبر منصات متعددة، حيث يجب استخدام قناة رئيسية واحدة لكل أسرة بشكل متسق، إضافة إلى أنه لا يجوز تكليف أولياء الأمور بمهام الإشراف على الواجبات المنزلية لطلبة الحلقة الأولى أو أعلى، وأي واجب يتطلب مشاركة فعالة من ولي الأمر لإكماله يُعد خللًا في تصميم المهمة ويجب إعادة تصميمه.

وأوضحت الدائرة، في السياسة الجديدة للتعلم عن بعد، أن ما يتعين على أولياء الأمور الالتزام به تجاه المدارس خلال فترة التعلم عن بعد هو: التأكد من حضور الطالب واستعداده ووجوده في بيئة مناسبة وهادئة نسبيًا مع بداية اليوم الدراسي، والاستجابة لملاحظات واهتمامات المدرسة المتعلقة برفاه الطالب خلال 24 ساعة، وتوفير الإشراف المناسب وفقًا لعمر الطالب، إضافة إلى الالتزام بدعم الطالب وبيئة التعلم المنزلية، والوفاء بالمسؤوليات الأبوية وفقًا لمدونة سلوك أولياء الأمور للتعلم عن بُعد.