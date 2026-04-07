مدارس خاصة: التسجيل واختبارات القبول للعام الدراسي المقبل إلكترونياً

اعتمدت مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة آلية التسجيل الإلكتروني عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، وذكرت أن هذه المواقع تتضمن بوابة مخصصة للتسجيل، يقوم من خلالها ولي الأمر بإدخال بيانات الطالب، ثم يتم تحديد موعد لإجراء مقابلة شخصية عن بُعد للأطفال الصغار، أو اختبار إلكتروني لتحديد مستوى الطلبة في الصفوف الأعلى، وفي حال قبول الطلب، يتم سداد رسوم حجز المقعد إلكترونياً أيضاً.

وتفصيلاً، أعلنت مدارس خاصة مواصلة استقبال طلبات التسجيل خلال فترة التعلّم عن بُعد، مع توفير جولات افتراضية لأولياء الأمور للتعرّف إلى مرافق دعم العملية التعليمية، مثل الملاعب والمسابح والعيادة المدرسية، ومختبرات الحاسوب وغرف الفنون والمختبرات العلمية، إضافة إلى غيرها من البيئات التعليمية المتخصصة والأنشطة الصفية واللاصفية.

وأكّد المسؤولون في مدارس خاصة، لـ«الإمارات اليوم»: محمد هلال وبدر عبدالعزيز وشيماء مطر، أن طلبات التسجيل تُستقبل إلكترونياً، مع إمكانية دفع رسوم حجز المقعد عبر الإنترنت، لافتين إلى أن المقاعد الشاغرة في الصفوف الدراسية يتم فتح التسجيل بها بعد اجتياز المقابلة الشخصية لطلبة رياض الأطفال، عبر برنامجَي التواصل «Google Meet» أو «ZOOM»، واجتياز اختبارات القبول الإلكترونية للصفوف من الأول حتى الـ12.

وبيّنوا أن المقابلات والاختبارات التي تُجرى عن بُعد تتم وفق ضوابط محددة، تشمل تحديد زمن للإجابة، وتشغيل الكاميرا والميكروفون أثناء الاختبار، وفي حال اجتياز الطالب بنجاح، يتم إرسال إشعار قبول لولي الأمر لاستكمال دفع رسوم حجز المقعد، التي تخصم لاحقاً من الرسوم الدراسية، مع تأكيد الالتزام بمعايير وشروط التسجيل المعتمدة من الجهات التعليمية المختصة، بما في ذلك العمر المحدد لكل صف دراسي.

وأفاد مسؤولو تسجيل في مدارس خاصة: عبيد خميس وخالد إسماعيل ونورا حارب وميثاء شعبان، أن المدارس وفّرت على مواقعها الإلكترونية وسائل تواصل مباشرة مع أقسام التسجيل لمساعدة أولياء الأمور والرد على استفساراتهم وتيسير إجراءات التسجيل، لافتين إلى أن عملية التسجيل تمر بمرحلتين: الأولى إدخال البيانات وحجز موعد، والثانية إجراء مقابلة عن بُعد لطلبة رياض الأطفال بحضور ولي الأمر، من دون تدخل مباشر، حيث يقتصر دوره على دعم الطفل وتشجيعه على الحديث والرد على مسؤولة التسجيل بالمدرسة، فيما تركز مقابلات طلبة الصفوف الأعلى على تقييم السمات الشخصية إلى جانب اختبار أكاديمي لقياس مستواهم وفق الصف الذي يتم التقدم إليه.

ويتضمن نموذج التسجيل الإلكتروني الذي أتاحته المدارس على مواقعها الإلكترونية إقراراً يُلزم ولي الأمر بصحة واكتمال البيانات المُقدمة، مع موافقته على منح المدرسة الحق في طلب سجلات إضافية من المدارس التي سبق تسجيل الطالب بها، مثل الشهادات الدراسية والتوصيات وتقارير التقييم، للتحقق من المعلومات.

ويشمل الإقرار أيضاً الموافقة على أن إخفاء أي معلومات أو سجلات، لاسيما المتعلقة بوجود احتياجات خاصة لدى الطالب، قد يؤدي إلى تأخير أو رفض طلب القبول. وفي حال اكتشاف ذلك بعد بدء الدراسة، يحق للمدرسة إلغاء قبول الطالب، كذلك يقر ولي الأمر بأن تعبئة نموذج التسجيل لا تعني بالضرورة ضمان القبول، وأن أولوية التسجيل تعتمد على أسبقية التقديم. ولا يُعدّ الطالب مقبولاً في المدرسة إلا بعد استيفاء جميع الوثائق المطلوبة، وإتمام إجراءات التقييم، وسداد الرسوم الدراسية المقررة.

