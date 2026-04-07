تعاون بين جامعة الفجيرة و«القضاء الاتحادي» لتعزيز التأهيل القانوني والتدريب الميداني

وقّعت جامعة الفجيرة، ومجلس القضاء الاتحادي، ممثلاً بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الأكاديمي والقضائي، وتطوير مجالات التدريب والتأهيل القانوني والبحث العلمي التطبيقي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية.

وقّع الاتفاقية بمقر الجامعة رئيس جامعة الفجيرة، الدكتور سليمان الجاسم، ورئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على مد جسور التعاون لتبادل الخبرات القانونية والعملية، وتوفير فرص تدريبية متخصصة لطلبة الجامعة في المؤسسات القضائية، إضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية لتتوافق مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل القانوني، وبما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية.

وأكد الدكتور سليمان الجاسم أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تؤهلهم للانخراط بفاعلية في المنظومة العدلية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

من جانبه، أشار المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة الفجيرة في إعداد جيل من القانونيين المتمكنين، مؤكداً أن مجلس القضاء الاتحادي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مثل هذه المبادرات.