المدارس الخاصة بأبوظبي تمنع تواصل المعلمين مع الطلبة عبر الهاتف و برامج المراسلة خلال فترة التعلم عن بُعد

حظرت المدارس الخاصة في أبوظبي، التواصل المباشر بين المعلمين والطلبة خلال فترة التعلم عن بُعد عبر الهواتف الشخصية أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني الشخصي. وحددت المدارس ثلاثة أسباب مسموحًا فيها للتواصل بين المعلمين وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، تشمل: غياب الطالب عن ثلاث حصص أو أكثر خلال أسبوع، أو جود مخاوف تتعلق بالرفاه، أو صدور مؤشر يشير إلى خطر أكاديمي.

وأشارت المدارس في رسائل وجهتها لذوي الطلبة، اطلعت "الإمارات اليوم" عليها، إلى أنه طبقاً للسياسة الجديدة للتعلم عن بعد الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة، تشمل القنوات الرسمية للتواصل مع الطلبة: البريد الإلكتروني المدرسي والمنصات التعليمية مثل Teams وCanvas وToddle وغيرها.

ولا يجوز للمدارس التواصل مع الطلبة عبر هواتفهم المحمولة من خلال المكالمات، أو الرسائل النصية، أو أي منصات عامة، أو وسائل تواصل اجتماعي مثل WhatsApp أو Signal وغيرها، فيما تتضمن القنوات الرسمية للتواصل مع أولياء الأمور: الهاتف، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، أو من خلال منصة مدرسية رسمية (مثل iSAMS وClassDojo وToddle وغيرها)، مشيرة ضرورة التزام المدرسة بتطبيق بروتوكول عدم الحضور على الغيابات غير المبررة للحصص الفردية.

ونصت الرسائل إلى أن التواصل مع ولي الأمر يُجرى فقط بعد أن تكون المدرسة قد استنفدت جميع قنوات المتابعة الخاصة بها، والتي تشمل، على سبيل المثال، إرسال رسالة للطالب عبر منصة التعلم الرسمية الخاصة بالمدرسة. والاستثناء الوحيد هو حالة طارئة تتعلق بصحة وسلامة الطالب والتي يُحتمل فيها أن يكون الطالب في خطر، حيث يتم الاتصال بولي الأمر فورًا عبر الهاتف.