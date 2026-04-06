مدارس خاصة بالدولة: التسجيل واختبارات القبول للعام الدراسي المقبل إلكترونياً

أكدت مدارس خاصة استمرار عملية تسجيل الطلبة الجدد للعام الدراسي المقبل، بشكل سلس ومن دون عوائق، حيث اعتمدت آلية التسجيل الإلكتروني عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، مشيرة إلى أن هذه المواقع تتضمن بوابة مخصصة للتسجيل، يقوم من خلالها ولي الأمر بإدخال بيانات الطالب، ثم يتم تحديد موعد لإجراء مقابلة شخصية عن بُعد للأطفال الصغار، أو اختبار إلكتروني لتحديد مستوى الطلبة الراغبين للتسجيل في الصفوف الأعلى. وفي حال قبول الطلب، يتم سداد رسوم حجز المقعد إلكترونيًا أيضاً،

وفي التفاصيل، أعلنت مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة مواصلة استقبال طلبات التسجيل خلال فترة التعلم عن بُعد، مع توفير جولات افتراضية لأولياء الأمور للتعرف إلى مرافق دعم العملية التعليمية، مثل الملاعب، والمسابح، والعيادة المدرسية، ومختبرات الحاسوب، وغرف الفنون، والمختبرات العلمية، إضافة إلى غيرها من البيئات التعليمية المتخصصة والأنشطة الصفية واللاصفية.

وأشار مسؤولون في عدد من المدارس الخاصة، في تصريحات خاصة لـ الإمارات اليوم"، محمد هلال، وبدر عبدالعزيز، وشيماء مطر، إلى أن طلبات التسجيل تُستقبل إلكترونياً دون أي معوقات، مع إمكانية دفع رسوم حجز المقعد عبر الإنترنت، لافتين إلى أن المقاعد الشاغرة في الصفوف الدراسية يتم فتح التسجيل بها فيما يعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تتم عبر برامج التواصل "Google Meet " أو " ZOOM" لطلبة رياض الأطفال، واجتياز اختبارات القبول الإلكترونية للصفوف من الأول حتى الثاني عشر شرطاً أساسياً لإتمام التسجيل.

وبينوا أن المقابلات والاختبارات التي تُجرى عن بُعد تتم وفق ضوابط محددة، تشمل تحديد زمن للإجابة وتشغيل الكاميرا والميكروفون أثناء الاختبار. وفي حال اجتياز الطالب بنجاح، يتم إرسال إشعار قبول لولي الأمر لاستكمال دفع رسوم حجز المقعد، والتي تخصم لاحقا من الرسوم الدراسية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير وشروط التسجيل المعتمدة من الجهات التعليمية المختصة، بما في ذلك العمر المحدد لكل صف دراسي.

من جانبهم، أوضح مسؤولو تسجيل في مدارس خاصة، عبيد خميس، وخالد إسماعيل، ونورا حارب، وميثاء شعبان، أن المدارس وفرت على مواقعها الإلكترونية وسائل تواصل مباشرة مع أقسام التسجيل لمساعدة أولياء الأمور والرد على استفساراتهم وتيسير إجراءات التسجيل، لافتين إلى أن عملية التسجيل تمر بمرحلتين: الأولى إدخال البيانات وحجز موعد، والثانية إجراء مقابلة عن بُعد لطلبة رياض الأطفال بحضور ولي الأمر دون تدخل مباشر، حيث يقتصر دوره على دعم الطفل وتشجيعه على الحديث والرد على مسؤولة التسجيل بالمدرسة، فيما تركز مقابلات طلبة الصفوف الأعلى على تقييم السمات الشخصية إلى جانب اختبار أكاديمي لقياس مستواهم وفق الصف المتقدم إليه.

ويتضمن نموذج التسجيل الإلكتروني التي أتاحته المدارس على مواقعها الإلكترونية إقراراً يُلزم ولي الأمر بصحة واكتمال البيانات المقدمة، مع موافقته على منح المدرسة الحق في طلب سجلات إضافية من المدارس التي سبق تسجيل الطالب بها، مثل الشهادات الدراسية والتوصيات وتقارير التقييم، للتحقق من المعلومات.

ويشمل الإقرار أيضًا الموافقة على أن إخفاء أي معلومات أو سجلات، لاسيما المتعلقة بوجود احتياجات خاصة لدى الطالب، قد يؤدي إلى تأخير أو رفض طلب القبول، وفي حال اكتشاف ذلك بعد بدء الدراسة، يحق للمدرسة إلغاء قبول الطالب، كذلك يقر ولي الأمر بأن تعبئة نموذج التسجيل لا تعني بالضرورة ضمان القبول، وأن أولوية التسجيل تعتمد على أسبقية التقديم، ولا يُعد الطالب مقبولاً في المدرسة إلا عقب استيفاء جميع الوثائق المطلوبة، وإتمام إجراءات التقييم، وسداد الرسوم الدراسية المقررة.