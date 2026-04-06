استمارة إلكترونية جديدة لـ «التربية» تقيس رضا الأسر عن التعلم عن بُعد

استحدثت وزارة التربية والتعليم استمارة إلكترونية جديدة لقياس مدى رضا أولياء الأمور عن تجربة أبنائهم في منظومة التعلم عن بُعد، ورصد أبرز الملاحظات والتحديات والمقترحات التي تُسهم في تطوير جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم لها إلى إدارات المدارس، اطلعت عليه «الإمارات اليوم» أن رابط الاستمارة سيتم تعميمه أسبوعياً من الجمعة حتى الثلاثاء، مع تحديث الأسئلة دورياً وفقاً لمستهدفات قياس الأداء ومؤشرات جودة التعليم عن بُعد. ويهدف التحديث المستمر لمواكبة التطورات التعليمية، وضمان جمع بيانات دقيقة تعكس واقع التجربة التعليمية من وجهة نظر أولياء الأمور.

وأفادت الوزارة بأن الاستمارة التي تحمل عنوان «نبض ولي الأمر»، تهدف إلى ربط قنوات التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التعليمية.

ووجهت الوزارة بتعميم رابط الاستمارة على المدارس، مع تأكيد أهمية نشره بين أولياء الأمور وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، لما تُمثّله آراؤهم من عنصر مهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتحسين الممارسات التعليمية.

وشددت على ضرورة توجيه المدارس لتكثيف جهود التوعية بأهمية المشاركة في الاستبانة، بما يُعزّز فاعلية المؤشرات التشغيلية المرتبطة بالتعلم عن بُعد.

وأكدت الوزارة أهمية التعاون المستمر بين المدرسة والأسرة، مشيدة بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم ومساندتهم، بما يُسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تدعم نجاح الطلبة وتطورهم الأكاديمي.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الوازرة الرامية إلى تفعيل دور الأسرة كشريك أساسي في العملية التعليمية، وتعزيز التكامل بين المدرسة والبيت، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلبة، خصوصاً في ظل تطبيق منظومة التعلم عن بُعد، وما تتطلبه من تعاون وثيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وتركز الوزارة على تمكين الأسرة من أداء دورها في متابعة الأبناء، وتعزيز التزامهم بمتطلبات التعلم عن بُعد، إضافة إلى رصد التحديات التقنية والسلوكية والتحفيزية التي قد تواجه الطلبة أثناء الحصص الدراسية، والعمل على معالجتها بشكل منهجي ومستدام.