"نبض ولي الأمر".. استمارة إلكترونية لجمع آراء أولياء الأمور حول منظومة التعلم عن بعد

استحدثت وزارة التربية والتعليم استمارة إلكترونية جديدة لجمع اراء أولياء الأمور حول منظومة التعلم عن بعد وقياس مدى رضاهم عن تجربة أبنائهم، ورصد أبرز الملاحظات والتحديات والمقترحات التي تسهم في تطوير جودة العملية التعليمية.

رابط الاستمارة

وأوضحت الوزارة في تعميم لها، استلمته إدارات المدارس، واطلعت عليه " الإمارات اليوم"، أن رابط الاستمارة سيتم تعميمه بشكل أسبوعي من يوم الجمعة حتى الثلاثاء، مع تحديث الأسئلة بشكل دوري وفقًا لمستهدفات قياس الأداء ومؤشرات جودة التعليم عن بُعد، إذ يهدف التحديث المستمر لمواكبة التطورات التعليمية، وضمان جمع بيانات دقيقة تعكس واقع التجربة التعليمية من وجهة نظر أولياء الأمور.

وأفادت الوزارة بأن الاستمارة التي تحمل عنوان "نبض ولي الأمر"، تهدف إلى قنوات التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التعليمية،

عنصر مهم

ووجهت الوزارة بتعميم رابط الاستمارة على المدارس، مع التأكيد على أهمية نشرها بين أولياء الأمور وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، لما تمثله آراؤهم من عنصر مهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الممارسات التعليمية.

وشددت على ضرورة توجيه المدارس لتكثيف جهود التوعية بأهمية المشاركة في الاستبانة، بما يعزز من فاعلية المؤشرات التشغيلية المرتبطة بالتعلم عن بُعد.

تعاون مستمر

وأكدت على أهمية التعاون المستمر بين المدرسة والأسرة، مشيدة بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم ومساندتهم، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تدعم نجاح الطلبة وتطورهم الأكاديمي.

جهود الوزارة

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل دور الأسرة كشريك أساسي في العملية التعليمية، وتعزيز التكامل بين المدرسة والبيت، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلبة، خاصة في ظل تطبيق منظومة التعلم عن بُعد وما تتطلبه من تعاون وثيق بين مختلف الأطراف المعنية.



تمكين الأسرة

وتركز الوزارة على تمكين الأسرة من أداء دورها في متابعة الأبناء، وتعزيز التزامهم بمتطلبات التعلم عن بُعد، إضافة إلى رصد التحديات التقنية أو السلوكية أو التحفيزية التي قد تواجه الطلبة أثناء الحصص الدراسية، والعمل على معالجتها بشكل منهجي ومستدام.