طلبة يبتكرون طائرة بدون طيار لرصد انتشار الآفات الزراعية

ابتكر فريق من طلبة الهندسة بالجامعة الأميركية بالشارقة طائرة زراعية بدون طيار قائمة على الذكاء الاصطناعي مزودة بكاميرا ثلاثية الأبعاد لرسم الخرائط، ومراقبة الأراضي الزراعية الواسعة وتحليل نقص العناصر الغذائية وانتشار الآفات في المحاصيل، وتُعد هذه التقنية واعدة في تعزيز الاستدامة والكفاءة الزراعية في الإمارات.

يضم الفريق الطلبة نسيم أشعوبي، وعميد محمد علي، ومحمد لطيفي. وشاركوا بالابتكار في مسابقة «جيمس دايسون» للمهندسين الشباب.

وتم تزويد الطائرة بأربع أذرع مزودة بكاميرات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، تجمع الصور وترسلها إلى تطبيق على هواتف المزارعين، ويقوم التطبيق بتخزين البيانات ومن ثم رفعها إلى السحابة لتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي المدرب على صور النباتات التي تعاني من نقص العناصر الغذائية، وعند اكتشاف أي مشكلة، يرسل النظام أوامر دقيقة لتوجيه الطائرة والمزارع إلى مصدر المشكلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتيح النظام مراقبة نقص العناصر الغذائية وجودة المحاصيل لضمان إنتاجية مثلى عبر سلسلة الإمداد.

ويطمح الفريق لتطوير الابتكار مستقبلاً، عبر تصميم نموذج أولي للاختبار، وإضافة ميزات للكشف عن محتوى المياه ورطوبة النباتات، وكاميرا استشعار حراري، وألواح شمسية للطائرة، واستخدام مواد معاد تدويرها، وطلاءات مقاومة للماء، لجعله أكثر استدامة وكفاءة بيئياً.