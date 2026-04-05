سؤال وجواب

يتساءل آباء: ما إجراءات تسجيل الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات تسجيل الطلبة أصحاب الهمم تشمل: قيام ولي الأمر بتقديم طلب التسجيل عبر خدمة «تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية» على الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال التطبيق الذكي، وحضور موعد التشخيص والتقييم، حيث يجب على ولي الأمر الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للتشخيص والتقييم، مع ملاحظة أن عدم الالتزام بالموعد يؤدي إلى إغلاق الطلب.

وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن تقييم وتشخيص الطالب في مركز دعم التعليم الدامج خلال 15 يوم عمل من تاريخ الموعد المحدد، وبعدها يتم إفادة ولي الأمر بنتيجة التقييم، التي توضح ما إذا كان الطالب مؤهلاً للالتحاق بالروضة أو المدرسة، أو غير مؤهل للتعليم الدامج في المدارس الحكومية.