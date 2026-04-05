مدارس تناقش نتائج الفصل الدراسي الثاني مع آباء الطلبة

أعلنت إدارات مدارس حكومية تنظيم اجتماعات افتراضية لأولياء الأمور، لمناقشة نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026، والاطلاع على مستوى الطلبة أكاديمياً وسلوكياً، إلى جانب متابعة تقدمهم خلال الفترة الدراسية الحالية.

وأفادت في رسائل لأولياء الأمور، اطلعت عليها «الإمارات اليوم» بأن اللقاءات تُعقد عبر منصات التعليم الإلكتروني، بعد تحديد مواعيد مسبقة لكل ولي أمر، بما يضمن إتاحة وقت كافٍ لمناقشة أداء الطلبة بشكل فردي. وتشمل اللقاءات عرض النتائج الدراسية، ومناقشة الجوانب السلوكية، وتحديد نقاط القوة، إضافة إلى وضع خطط داعمة لتحسين مستوى الطلبة وتعزيز تحصيلهم العلمي. وأشارت المدارس إلى تقديم حوافز تشجيعية للطلبة الذين يشارك أولياء أمورهم في الاجتماعات، مؤكدة أنها تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة التعليمية بين المدرسة والبيت، وأن الحضور الفاعل يسهم في دعم الطلبة، وتحفيزهم على التميز.