5 ادوات ذكية تدعم المعلمين في بيئات التعلم عن بعد

اكد تربويون ومتخصصون في تكنولوجيا التعليم أن هناك خمس ادوات ذكية بارزة تدعم المعلمين في بيئات التعلّم عن بُعد، وتمكّنهم من بناء محتوى تعليمي أكثر فاعلية ومرونة.

توسع متسارع

قال خبير الذكاء الاصطناعي شادي دياب ل"الإمارات اليوم": "في ظلّ التوسّع المتسارع في أنماط التعليم الرقمي، لم يعد التعلّم عن بُعد خيارًا ظرفيًّا فحسب، بل أصبح مسارًا تعليميًّا متكاملًا يفرض على المعلّم امتلاك أدوات ذكية قادرة على رفع مستوى التفاعل، وتحفيز الطلبة، وتبسيط المحتوى، ومتابعة الأداء بصورة دقيقة".

منصات تعليمية

واضاف: "تبرز في هذا السياق مجموعة من المنصّات التعليمية التي تمنح المعلّم قدرة أكبر على تحويل الدروس التقليدية إلى تجارب تعليمية حيّة، تفاعلية، وأكثر أثرًا في التحصيل والفهم".

تفاعل ومنافسة

وأوضح :"تُعدّ منصة Kahoot! من الأدوات الرائدة في توظيف التعلّم القائم على التفاعل والمنافسة. فهي تتيح للمعلّم إنشاء اختبارات، وعروض تقديمية، وألعاب تعليمية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز تفاعل الطلبة داخل البيئة الصفية الافتراضية".

أداة فاعلة

وافاد بأن المنصة تمتاز بقدرتها على بثّ روح الحماس والمنافسة بين الطلاب بطريقة ممتعة، الأمر الذي يجعلها أداة فعّالة في كسر الجمود، وتحويل التقويم إلى نشاط مشوّق يرفع من دافعية التعلّم".

تطور ذكي

وأضاف:" تعمل المنصة بدعم من الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس توجّهًا نحو مزيد من التطوير الذكي في تصميم الأنشطة التعليمية".

خبرات تعليمية

وأكد أن Edpuzzle تقدّم نموذجًا متقدّمًا في تحويل المواد المرئية إلى خبرات تعليمية نشطة. فهذه الأداة تمكّن المعلّم من تحويل مقاطع الفيديو أو الشرائح إلى دروس تفاعلية من خلال إدراج أسئلة وتعليقات داخل المحتوى نفسه، إلى جانب متابعة فهم الطلبة بصورة مباشرة. وتنبع قوة هذه المنصة من قدرتها على جعل الطالب متلقيًا نشطًا لا مشاهدًا سلبيًا؛ إذ يتفاعل مع المادة التعليمية على مراحل، ويجيب، ويفكّر، ويستوعب أثناء المشاهدة، بما يعزّز جودة الفهم ويمنح المعلّم مؤشرات واضحة على مستوى الاستيعاب. كما أنها، وفق المحتوى، مدعومة كذلك بالذكاء الاصطناعي.

تجربة تعلم تفاعلية

من جانبه، أكد الخبير التربوي الدكتور أحمد الجنابي أن منصة Brisk Boost تمثّل توجّهًا حديثًا في دمج الذكاء الاصطناعي في تصميم التعلم التفاعلي. وتُوصف الأداة بأنها قائمة على الذكاء الاصطناعي،

وتتيح للمعلّم تحويل أي محتوى إلى تجربة تعلم تفاعلية للطلاب، مع أنشطة موجّهة ومتابعة مباشرة لتقدّمهم. وتكمن أهمية هذه الأداة في أنها توسّع من إمكانات المعلم في إعادة تشكيل المحتوى التعليمي، بحيث يصبح أكثر حيوية ومواءمة لاحتياجات المتعلمين، دون أن يفقد تركيزه على المتابعة الدقيقة لمسار التعلّم. وهي بذلك تسهم في الانتقال من مجرد عرض المعلومات إلى بناء خبرة تعليمية قائمة على التفاعل والتتبع والتحسين المستمر.

أنشطة مباشرة

وفي سياق متصل، أفاد بأن Nearpod تُعدّ من الأدوات التي تمنح الحصة الدراسية الافتراضية بعدًا تفاعليًّا مباشرًا. فهي تتيح إنشاء دروس تفاعلية تتضمن أنشطة مباشرة، وأسئلة، واستطلاعات رأي، بما يزيد من مشاركة الطلبة أثناء الحصة. وتمتاز هذه المنصة بقدرتها على جعل التعلّم لحظيًّا وتشاركيًّا، حيث لا يكتفي الطالب بالحضور، بل يشارك، ويجيب، ويتفاعل مع المحتوى في الوقت الحقيقي.

يقظة المتعلم

وهذا النوع من التفاعل يرفع من يقظة المتعلم، ويعزّز ارتباطه بالدرس، ويمنح المعلّم فرصة فورية لقياس التفاعل وتعديل الأداء التدريسي عند الحاجة.

أداة شاملة

واوضحت التربوية سلمى عيد أن Wayground، المعروفة سابقًا باسم Quizizz، تظهر كأداة شاملة تتيح إنشاء دروس تفاعلية، وعروض تقديمية، وأنشطة تدريبية، وتقييمات متنوعة لتخصيص التعلم ومتابعة أداء الطلاب بسهولة. وتكمن قوتها في الجمع بين المحتوى، والنشاط، والتقويم داخل منصة واحدة، بما يوفّر للمعلم بيئة متكاملة لإدارة التعلّم بأسلوب مرن ومنظّم. كما تساعد في تفريد التعليم عبر تنويع أساليب العرض والتقييم، وهو ما يعزّز قدرة المعلم على الاستجابة للفروق الفردية بين الطلبة، ويدعم بناء تجربة تعليمية أكثر دقة وشمولًا.

رافعة حقيقية

وافادت بأن توظيف هذه الأدوات بصورة مدروسة يمثّل رافعة حقيقية لتحسين جودة التعليم الرقمي، وتمكين المعلم من أداء دوره بكفاءة أعلى، وصناعة تجربة تعليمية أكثر تفاعلًا وثراءً وفاعلية في زمن تتقدّم فيه التكنولوجيا لتصبح شريكًا أصيلًا في العملية التعليمي.