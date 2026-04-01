نمو متسارع لقطاع التعليم في «دول التعاون»

كشف تقرير إحصاءات التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2024، عن نمو متسارع لقطاع التعليم في دول المجلس، مدفوعاً بالتوسع في المؤسسات التعليمية وزيادة أعداد الطلبة والمعلمين، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها دول الخليج لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جودة التعليم، وأوضح التقرير، الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، أن إجمالي عدد طلبة التعليم العام في دول مجلس التعاون بلغ نحو 10.9 ملايين طالب وطالبة في العام الدراسي 2023-2024، مقارنة بنحو 10.4 ملايين طالب في العام الدراسي 2018-2019، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 0.8% خلال السنوات الخمس الماضية، وشكّل الطلبة ما نسبته 17.7% من إجمالي سكان دول المجلس، وأشار التقرير إلى أن قطاع التعليم الحكومي يستوعب النسبة الكبرى من الطلبة، وبلغ عدد الدارسين فيه نحو 7.6 ملايين طالب، بما يمثل 70.2% من إجمالي طلبة التعليم العام، في حين بلغ عدد الطلبة في القطاع الخاص نحو 3.3 ملايين طالب، في حين سجل التعليم الخاص معدل نمو سنوي بلغ 4.8% خلال الفترة نفسها، مقابل تراجع طفيف في معدل نمو الطلبة في التعليم الحكومي، بلغ -0.6%.