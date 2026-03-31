عبدالرحمن العور: 30% نسبة التوطين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.. وننسق مع "نافس" في الجامعات الخاصة

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن نسبة التوطين في الكادر التدريسي في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية بلغ نحو 30%، مشيراً إلى الوزارة تعاونت مع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ووضعت خطط خمسية لاستقطاب الكفاءات الوطنية لمؤسسات التعليم العالي الثلاث الاتحادية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مستهدفات للتوطين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك ضمن سياسات التوطين الشاملة، ويوجد تنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوحيد هذه الاتجاهات والجهود.

وأكد، العور، في رده على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول توطين التدريس في الكليات والجامعات، وجود تطوراً لافتاً بمؤسسات التعليم في حجمها ونموها وترتب عليه نمو عدد الطلبة الملتحقين في التعليم العالي، ونمو حجم الكفاءات التي تم استقطابها للعمل في هذه المؤسسات الجامعية، ولدينا 47 مؤسسة وطنية تعليمية منها ثلاث مؤسسات اتحادية، و44 مؤسسة تعليم عالي محلية، وارتفعت نسب التوطين في الكادرين الأكاديمي والإداري من العام الأكاديمي 2021-2022، التي هي بداية سنة القياس، إلى أكثر من 24%، وتتحقق المؤسسات الاتحادية نسب أعلى في التوطين، وخلال ذات الفترة ارتفعت النسبة إلى أكثر من 30%.

وقال: "لقد تعاونت الوزارة مع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ووضعت خطط خمسية لاستقطاب الكفاءات الوطنية لمؤسسات التعليم العالي الثلاث الاتحادية، وتأهيل الطلبة وإدماجهم في سوق العمل، ومن ضمن الخطط توفير برامج دعم لتطوير الكوادر الأكاديمية، وإدماج الكفاءات الوطنية فيها، وبشأن المعيدين في الجامعات، قامت الوزارة بإعادة هندسة برنامج وسياسات الابتعاث، حيث يتم ابتعاث الطالب لغرض وغاية محددة من قبل جهة الابتعاث، كما يتم التعاون وتوقيع شراكة مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتفعيل البرامج واستغلال الموارد الاتحادية المتاحة لدعم تعزيز الكفاءات المواطنة وابتعاثها، لضمان إدارتهم لهذا البرنامج بالشراكة معنا ومع المؤسسة التي سيبتعث لها الطالب في التخصصات التي يتم التفاوض عليها.