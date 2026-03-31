"التقنية العليا": 3.9 آلاف طالب يعملون بجانب الدراسة.. و88% نسبة توظيف الخريجين في السنة الأولى

كشف الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن نسبة توظيف خريجي كليات التقنية عام 2024/2023 خلال العام الأول من التخرج من التخرج بلغت 88%، فيما بلغت نسبة توظيف خريجي عام 2025/2024 نحو 79% خلال فترة زمنية تقل عن 12 شهراً من التخرج، مشيراً إلى عملهم على تجاوز نسبة توظيف تفوق الـ 90% خلال 12 شهراً من حصول الطالب على مؤهله الأكاديمي، ما يعكس مواءمة برامج الكليات مع احتياجات سوق العمل والقطاع الاقتصادي في الدولة.

وأكد الفلاسي، في رد كتابي على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني، آمنة علي العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن تحويل بعض المواد الدراسية من نظام الدراسة عن بعد، إلى نظام الحضور داخل الحرم الجامعي، ما ترتب عليه صعوبات للطلبة خاصة العاملين منهم بدوام جزئي أو كلي، قيام المجمع بالتواصل مع "مجتمع الطلبة" المسجلين في شهر يناير من عام 2026، لحصر الأعداد وطبيعة الوظائف التي يشغلها الطلبة، سواء بدوام جزئي أو كامل، صباحي أو مسائي أو غير ذلك من أنماط العمل. وتبين من خلال جمع البيانات كمرحلة أولى، وجود 3900 طالب وطالبة بأنماط عمل مختلفة، ويجري حالياً العمل على الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لقراءة بيانات هذه الفئة بشكل مباشر، بما يضمن صورة أكثر شمولية ودقة، وذلك لوضع آلية مرنة تراعي طبيعة المساقات التي تتطلب مختبرات وورشاً وتطبيقات عملية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.

وقال: "فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، فتشير الإحصائيات إلى وجود 2325 طالباً وطالبة مسجلين بنظام التعليم عن بعد لعدة أسباب، منها صحية لا تسمح للطالب بالتواجد المستمر، أو لاستيفاء متطلبات التخرج في السنوات الأخيرة من الدراسة، لا سيما في المساقات ذات الأعداد المحدودة التي تستدعي طرحها عن بعد، إضافة إلى ظروف أخرى قد تواجه الطالب، كما صدر مؤخراً قرار خلال شهر رمضان يقضي بتوفير التعليم عن بعد للمساقات المطروحة بعد الساعة 3:30 مساءً يومياً، أما يوم الجمعة فهو عن بعد بشكل كلي، مراعاة لظروف الطلبة خلال الشهر الفضيل.

وأشار الفلاسي، إلى قيام المجمع بإعادة تصميم البرامج الأكاديمية، وبموافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، وذلك بطرح مجموعة من المساقات عن بعد في العام الرابع للطالب الخريج، تزامناً مع وجوده بالتدريب العملي خلال الفترة المهنية، والتي تم طرحها كمشروع تطويري للمناهج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعقبت آمنة علي العديدي، قائلة: "اشكر الوزير على الجهود المبذولة، لكن يتضح من خلال الرد، أن هناك أمورا استثنائية أو فقط لأسباب معينة، ونعول على البنية التقنية التحتية العليا للدولة، بالإضافة الى الإنجاز الذي قامت به الدولة في مجال التحول الرقمي، بأن يكون هناك الكثير من المساقات في الدراسة عن بعد لشمول اكثر عدد من الطلبة خصوصا الذين لديهم دوام كلي أو جزئي".