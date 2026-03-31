«التربية» تُعلن تمديد «التعلم عن بُعد» حتى 17 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار تطبيق نظام التعلم عن بُعد للطلبة والكادرين التربوي والإداري في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة، وذلك حتى يوم الجمعة 17 أبريل المقبل، في إطار حرصها على ضمان سلامة المجتمع التعليمي وتعزيز الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، مؤكدة أن العملية التعليمية ستستمر وفق الخطط الدراسية المعتمدة عبر المنصات الرقمية، بما يضمن استمرارية التعلم دون انقطاع وتحقيق الأهداف التعليمية المقررة للفصل الدراسي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة ستواصل متابعة المستجدات بشكل دقيق، مع إعادة تقييم الوضع أسبوعياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقاً للمعطيات الراهنة.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة وأولياء الأمور بالجدول الدراسي المعلن، ومتابعة الحصص الافتراضية بانتظام، لضمان تحقيق أقصى استفادة من منظومة التعلم عن بُعد، وتعزيز استمرارية التحصيل الأكاديمي في بيئة تعليمية آمنة ومرنة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار دعمها للميدان التربوي وتوفير جميع الإمكانات التقنية والتعليمية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على جودة التعليم وتحقيق الاستقرار في سير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.