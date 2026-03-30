الأمهات شريكات النجاح لأبنائهن في رحلة التعلم عن بُعد

أكدت أمهات أن «التعلم عن بُعد» عزز حضورهن كـشريكات وسند أساسي لأبنائهن في التحصيل الدراسي والتطلع إلى النجاح والتفوق، وقالت الأمهات لـ«الإمارات اليوم» إن يومهن يتخذ إيقاعاً مختلفاً مع انطلاق الحصص الافتراضية صباحاً، إذ يضفن إلى مسؤولياتهن المنزلية مهام الإشراف على جاهزية الأبناء، وضمان انتظامهم في الحصص، ومتابعة تفاعلهم مع المعلم، وأشارت الأمهات إلى أنهن يسهمن في تهيئة بيئة دراسية مناسبة، وتقليل المشتتات، ما رسّخ دورهن كحلقة وصل محورية بين أبنائهن والمدرسة.

وقالت الأم، وضحة المطوع، ولديها أربعة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، إنها كأم عاملة، تبدأ يومها بتنظيم وهدوء لمتابعة استعداد أبنائها للحصص، بما يعزز انضباطهم، مؤكدة أن هدوء الأم ينعكس مباشرة على الأبناء في الالتزام والأداء والتحصيل الدراسي.

وأشارت إلى اعتمادها أسلوباً منظماً لإدارة يوم أبنائها الدراسي، عبر تهيئة بيئة تعليمية متكاملة لكل طفل، وتوزيعهم بما يقلل المشتتات، مع متابعة التزامهم بالزي والجداول اليومية.

وأفادت إيمان الفخراني، وهي أم لخمسة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، بأن تجربة التعلم عن بُعد نقلتها من دور المتابعة التقليدية إلى شريك يومي في تفاصيل التعلم عن بعد، موضحة أن حضورها المباشر مكّنها من فهم نقاط ضعف أبنائها، والتدخل الفوري لدعمهم أكاديمياً ونفسياً، ما انعكس إيجاباً على انضباطهم، خصوصاً في الصفوف المبكرة.

من جانبها، أوضحت الأم لطفلين، غادة صبري، أن نجاح التجربة ارتبط بشكل كبير بتهيئة بيئة منزلية مناسبة، إذ حرصت على تخصيص أماكن هادئة للدراسة، وتنظيم الجداول، وتقليل المشتتات، مشيرة إلى أن محدودية المساحة أو الأجهزة كانت تحدياً لدى بعض الأسر، لكن حسن التنظيم لعب دوراً حاسماً في دعم تركيز الأبناء واستمرارية تعلمهم.

فيما أكدت الأم لأربعة أبناء، ميادة حسن، أن التعلم عن بُعد حوّل المنزل إلى بيئة تعليمية متكاملة، تجمع أفراد الأسرة حول هدف مشترك، لافتة إلى أن نجاح العملية التعليمية بات يقوم على شراكة متكاملة بين المدرسة والأسرة، حيث تبرز الأم كالداعم الأقرب لمسيرة أبنائها.

وقالت المستشارة التربوية نورا المهيري، لـ«الإمارات اليوم» إن دخول الأمهات إلى الصفوف الافتراضية عزّز الشراكة مع المدرسة، وفتح قنوات تواصل أكثر فاعلية، إذ أصبحت الأم أكثر اطلاعاً على أساليب التدريس ومتطلبات المواد وآليات التقييم، ما مكّنها من متابعة أداء أبنائها بدقة، كما أسهم هذا الحضور في رفع مستوى الشفافية، وجعل العملية التعليمية أكثر وضوحاً أمام الأسرة، بما انعكس إيجاباً على التعاون بين الطرفين، وشددت على ضرورة الحفاظ على دور الأم كشريك رئيس في رحلة التعلم عن بعد لما له من أهمية في دعم الأبناء دراسياً ونفسياً.

بدورها، أفادت المستشارة الأسرية التربوية، أميمة حسين، بأن تجربة التعلم عن بُعد كشفت أبعاداً اجتماعية جديدة، إذ تحوّل المنزل إلى بيئة تعليمية تفاعلية تجمع الأسرة حول هدف مشترك، كما عزز قدرة الأم على دعم أبنائها من خلال اكتسابها مهارات تعليمية وتقنية، مؤكدة أن نجاح العملية التعليمية بات يقوم على شراكة متكاملة، حيث تبرز الأم كالداعم الأقرب لمسيرة الأبناء.

ورصدت أميمة حسين توصيات عدة لدعم الأبناء في التعلم عن بُعد، أبرزها تهيئة بيئة دراسية هادئة وخالية من المشتتات، ووضع جدول يومي منظم يوازن بين الدراسة والراحة، بما يعزز الانضباط والاستقرار النفسي، كما شددت على أهمية تعزيز اعتماد الأبناء على أنفسهم في إنجاز واجباتهم، مع تقديم الدعم عند الحاجة فقط، تجنباً لترسيخ الاتكالية وتراجع التحصيل.

وأضافت أن على الأم تحقيق توازن بين المتابعة ومنح الثقة، عبر مراقبة الأداء، واستمرار التواصل مع المدرسة، ومتابعة ملاحظات المعلمين لمعالجة التحديات مبكراً.

وأوضحت أن تنظيم استخدام الأجهزة الإلكترونية يحد من التشتت، بالتوازي مع متابعة الحالة النفسية للطالب، والتعامل مع أي توتر أو ملل بالحوار والدعم، فضلاً عن تنويع أساليب التعلم بالوسائط التفاعلية لكسر الروتين، وغرس قيم المسؤولية والانضباط من خلال الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة.

التدخل المفرط

حذّرت أمهات من أن التدخل المفرط في أداء الواجبات ينعكس سلباً على الأبناء، إذ يعزز اعتمادهم على الأم، ويضعف إحساسهم بالمسؤولية، ما يرسّخ الكسل، ويقلل دافعية التعلم، وأشرن إلى أن إنجاز الأم للواجبات نيابة عن الطفل يحرمه تنمية مهارات التنظيم وإدارة الوقت، مؤكدات في المقابل أن دورهن يجب أن يقتصر على التوجيه والمساندة، من دون أن يمتد إلى أداء المهام بدلاً منه.