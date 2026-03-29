جامعة الإمارات تعتمد سياسة القبول الطلابي وآليات المنح الدراسية

أقرّ مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة سياسة القبول الجامعي بما يضمن وضوح متطلبات الالتحاق وآليات المنح الدراسية، واعتمد التقويم الأكاديمي لعام 2026-2027 بما يتماشى مع الإطار الوطني للتعليم العالي. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس حزمة من المحاور الاستراتيجية التي تعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي.

واستعرض المجلس برنامج اليوبيل الذهبي للجامعة، الذي يمتد على مدار عام كامل تحت شعار «إرث عريق ومستقبل واعد»، ويتضمن سلسلة من المبادرات الأكاديمية والثقافية والبحثية، تركز على مجالات ذات أولوية وطنية، وتشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن الغذائي، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، وصولاً إلى الاحتفال الرسمي في نوفمبر المقبل.

وفي محور الابتكار، اطلع المجلس على الأداء المتقدم للجامعة، حيث حققت المرتبة 67 عالمياً والأولى على مستوى الدولة في عدد براءات الاختراع الأميركية لعام 2025 وفق تصنيف الأكاديمية الوطنية للمخترعين، لتكون المؤسسة الوحيدة في الدولة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في هذا التصنيف. كما سجلت الجامعة أكثر من 365 براءة اختراع في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والعلوم الصحية والمواد المتقدمة، ما يعكس قوة منظومتها البحثية ودورها في تطوير حلول علمية تدعم أولويات التنمية الوطنية.