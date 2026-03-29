سؤال وجواب

. سأل طلبة في الصف الـ12 عن سبب عدم مقدرتهم على رؤية جميع الجامعات أو البرامج الدراسية خلال التسجيل في مؤسسات التعليم العالي.. وكيف يمكن تعديل اختياراتهم؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المؤسسات والبرامج المتاحة للطلبة تعتمد على عوامل عدة، تشمل متطلبات التسجيل الخاصة بكل مؤسسة، والمواعيد النهائية للتقديم، ومعايير الأهلية. وعلى سبيل المثال، فلا يمكن للطلاب الذكور التقديم إلى مؤسسات مخصصة للطالبات فقط، والعكس صحيح. وذكرت الوزارة أن تحديث الاختيارات أو التخصص يتم عبر بوابة الطالب. مع ملاحظة أن المواعيد النهائية للتسجيل تحددها كل مؤسسة بشكل مستقل، مع الحرص على زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة التي تم التقدم إليها، لمعرفة المزيد حول المواعيد النهائية الخاصة بها.