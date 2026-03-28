مبادرة وطنية تسهل وصول الأسر إلى الخدمات ذات الأولوية

أطلقت وزارة الأسرة برنامج «الأسرة أولاً»، باعتباره مبادرة وطنية استراتيجية تندرج ضمن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، ويهدف «الأسرة أولاً» إلى تمكين الأسر وترسيخ قيم الاستقرار والطمأنينة في حياتهم اليومية، من خلال إدخال تغييرات مدروسة في المرافق العامة والمساحات الحضرية، لخلق بيئة أكثر دعماً وملاءمة للأسر، وتشجيع المجتمع على تبني عقلية «نمو الأسرة» بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

ويعتمد برنامج «الأسرة أولاً» على لغة تصميم وطنية موحّدة تتضمن لوحات إرشادية واضحة وسهلة الفهم، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات ذات الأولوية للأسر في الأماكن العامة، وجعلها بدهية وسهلة الاستخدام، كما تشمل التغييرات الملموسة للبرنامج توفير مواقف مخصصة للأمهات الحوامل، وتخصيص أماكن جلوس للعائلات في وسائل النقل العام، إضافة إلى استحداث «غرف الواحة للأسرة والطفل» في المرافق العامة، لتوفير مساحات هادئة للرضاعة أو العناية بالأطفال أو الاستراحة.

وأكدت وزارة الأسرة أن البرنامج يُمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز الفكر والسلوك، ويقدّم نهجاً متكاملاً يرسّخ مفهوم تكوين الأسر ونموها، مع التركيز على قيم الاستقرار والطمأنينة بطرق تضمن أثراً إيجابياً مستداماً لجعل الأماكن العامة والمنشآت الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية أكثر ملاءمة للأسرة، عبر تدخلات تصميمية بسيطة وسهلة التطبيق لا تستوجب تغييرات كبرى في البنية التحتية، لكنها تُحدث أثراً ملموساً في دعم جودة حياة الأسرة.

