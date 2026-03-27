اليوم.. مدراس تعتمد على التعلم الذاتي بدلاً من الحصص المباشرة بسبب الأحوال الجوية في الدولة

أعلنت عدد من المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى رياض الأطفال، اعتماد نظام التعلم الذاتي، اليوم، وذلك نظراً للأحوال الجوية السائدة وتأثر خدمة الكهرباء لدى عدد كبير من المعلمين وأولياء الأمور، الأمر الذي قد يعيق انتظام الحصص المباشرة عبر الإنترنت.

وأوضحت إدارات المدارس، في تنويه رسمي موجَّه إلى أولياء الأمور اطّلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، أن العملية التعليمية ستستمر من خلال إنجاز المهام الدراسية عبر منصة التعلم الإلكتروني (LMS)، مؤكدة أنه لن يتم عقد حصص مباشرة عبر برنامج «تيمز» خلال هذا اليوم، حرصاً على ضمان استمرارية التعلم في ظل الظروف الطارئة.