مدارس تشدد.. عدم توفير أجهزة وزارية بديلة للطلبة عند التلف وسوء الاستخدام

شددت إدارات مدارس حكومية على أن الجهاز الوزاري المخصص للتعلم عن بُعد، يُعد في عهدة الطالب، وأن مسؤولية المحافظة عليه تقع كاملة على عاتق الطالب وولي الأمر، منذ لحظة تسليمه، مؤكدة عدم إمكانية توفير أجهزة بديلة للطلبة في حال تعرض الجهاز للتلف أو الفقدان أو سوء الاستخدام، لعدم توفر أجهزة لوحية إضافية لدى المدارس.

وأوضحت الإدارات، في رسائل مدرسية موجهة إلى أولياء الأمور واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى دليل أولياء الأمور للتعلم عن بُعد، الذي ينص على أن ولي الأمر مسؤول عن توفير الأدوات الأساسية اللازمة لتمكين الطالب من متابعة العملية التعليمية بصورة منتظمة. وتشمل هذه الأدوات جهازًا مناسبًا للتعلم، سواء كان حاسوبا أو جهازا لوحيا، إضافة إلى الأدوات القرطاسية الأساسية، وتقويم لتنظيم المواعيد الدراسية، وأوراق للملاحظات، وسبورة بيضاء صغيرة مع أقلام للأنشطة التفاعلية.



وأشارت المدارس إلى أن الظروف الجوية والأوضاع الراهنة حالت دون تواجد فرق الدعم الفني في المدارس خلال الفترة الحالية، ما يستدعي من أولياء الأمور التواصل مباشرة مع الجهات المعنية في حال مواجهة أي أعطال تقنية تتعلق بالأجهزة.

وبيّنت الإدارات أنه في حال حدوث خلل في الجهاز، يمكن لأولياء الأمور التواصل مع مكتب الخدمة بوزارة التربية والتعليم عبر البريد الإلكتروني المخصص أو رقم الهاتف المعتمد، لضمان تلقي الدعم الفني اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق السياسات المعتمدة.

وأكدت إدارات المدارس أن الأجهزة الوزارية المسلّمة للطلبة تعد عهدة شخصية، ويتحمل الطالب وولي أمره مسؤولية المحافظة عليها وحسن استخدامها، مع اعتذار المدارس عن توفير أجهزة بديلة في حالات التلف أو الفقدان أو سوء الاستخدام، نظرًا لمحدودية الموارد المتاحة.

ودعت المدارس، أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والتأكد من سلامة الأجهزة واستخدامها بالشكل الصحيح، بما يضمن استمرارية التعلم عن بُعد دون معوقات، ويعزز جاهزية الطلبة لمتابعة متطلبات العملية التعليمية في مختلف الظروف.