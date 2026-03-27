عودة التعليم الحضوري تدريجياً في الجامعات لتخصصات ذات أولوية اعتباراً من الإثنين المقبل

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري تدريجياً بالجامعات في البرامج ذات الأولوية، التي تتطلب تدريباً سريرياً، أو استخدام المختبرات، أو تطبيقاً عملياً وميدانياً مباشراً، أو إجراء الاختبارات حضورياً، وذلك اعتباراً من الاثنين المقبل، وحددت الوزارة قائمة بالبرامج الأكاديمية ذات الأولوية للتعليم الحضوري في مؤسسات التعليم العالي في الدولة تضمنت 14 تخصصاً، في مقدمتها الطب والهندسة.

وتفصيلاً، أفادت الوزارة في تعميم أرسلته للجامعات، واطلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأنه بالتنسيق مع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ولمصلحة العملية التعليمية فقد تقرر استئناف التعليم الحضوري تدريجياً في البرامج ذات الأولوية، مع مراعاة التأكد من توافر خطط الإخلاء وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة، وعدم تنفيذ أي أنشطة تعليمية أو تدريبية في الأماكن المكشوفة، إضافة إلى تعميم إجراءات الأمن والسلامة على الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري.

وأكدت الوزارة في التعميم استمرار نظام التعلم عن بُعد في بقية البرامج الأكاديمية التي لا تتطلب الحضور، وذلك حتى تاريخ الثالث من أبريل المقبل، ما لم تصدر مستجدات أو توجيهات أخرى في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مؤسسات التعليم العالي مطالبة بمتابعة المستجدات بشكل مستمر، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة على المستوى المحلي، كما تتحمل مؤسسات التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن ضمان تحقيق مخرجات التعلم، والحفاظ على معايير جودة التقييم الأكاديمي.

وشملت البرامج ذات الأولوية لاستئناف التعليم الحضوري تدريجياً: برامج العلوم الصحية والبرامج ذات الصلة، وبرامج الإقامة والزمالة الطبية، والعلوم البيولوجية والعلوم الطبية الحيوية، والهندسة وتقنياتها والمجالات المرتبطة بها، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات والبرامج ذات الصلة، وتقنيات الاتصالات وفنيها وخدمات الدعم ذات الصلة، وبرامج العمارة والخدمات ذات الصلة.

وتضمنت بقية البرامج: برامج الفنون البصرية وفنون الأداء، والعلوم الفيزيائية، والنقل وتحريك المواد، والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، والزراعة والعمليات الزراعية والعلوم ذات الصلة، والأمن الداخلي وإنفاذ القانون ومكافحة الحرائق والخدمات الوقائية، إضافة إلى علم النفس.