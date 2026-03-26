7 إجراءات لضمان سلامة الطلبة عبر الإنترنت أثناء التعلم عن بُعد

شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية تعزيز سلامة الطلبة في البيئة الرقمية، عبر مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تضمن استخداماً آمناً وفعّالاً للإنترنت خلال التعلم عن بُعد، وذلك ضمن إطار متكامل يهدف إلى حماية الأبناء من المخاطر الرقمية المحتملة.

الرقابة الأبوية

وفي التفاصيل، دعت الوزارة عبر «دليل أولياء الأمور للتعلم عن بُعد»، للفصل الثالث من العام الدراسي 2025-2026، الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، إلى تثبيت برامج الرقابة الأبوية للحد من الوصول إلى المحتوى غير المناسب أو المواقع غير المرتبطة بالتعلم، مؤكدة أهمية وضع أجهزة التعلم في أماكن مشتركة داخل المنزل، بما يتيح متابعة نشاط الأبناء بشكل مستمر ويعزز الشفافية في الاستخدام.

إرشادات معتمدة

كما أوصت أولياء الأمور بالاطلاع على إرشادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمدة في المدارس، والالتزام بها لضمان بيئة رقمية آمنة، إلى جانب ضرورة معرفة قنوات التواصل الرسمية مع المدرسة للإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بنشاط الأبناء عبر الإنترنت، أو أي سلوكيات غير مناسبة قد تظهر عبر منصات التعلم.

الإبلاغ الفوري

وأكدت الوزارة أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محتوى أو سلوك غير ملائم يتم رصده، فضلاً عن الاطلاع المسبق على الجداول الزمنية للحصص الافتراضية، وقوائم التطبيقات والمنصات التعليمية المعتمدة، بما يضمن تنظيم استخدام الأبناء للتقنيات الرقمية وتوجيهها نحو أهداف تعليمية واضحة.

وشددت على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلبة، من خلال توجيههم إلى الاستخدام المسؤول للإنترنت، وترسيخ مبادئ الخصوصية وعدم مشاركة البيانات الشخصية، إضافة إلى تنمية قدرتهم على التمييز بين المحتوى الموثوق والمضلل، بما يسهم في بناء شخصية رقمية واعية وآمنة.

تكامل الأدوار

وأكدت اهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة في متابعة السلوك الرقمي للطلبة، من خلال التواصل المستمر وتبادل الملاحظات، بما يتيح التدخل المبكر عند رصد أي مؤشرات سلبية، ويعزز مناخاً تعليمياً رقمياً قائماً على الثقة والانضباط، ويدعم استمرارية التعلم بكفاءة وأمان.

ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على بناء بيئة تعلم رقمية آمنة ومستدامة، تقوم على الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة، وتوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الطلبة من مخاطرها، بما يعزز ثقة أولياء الأمور ويدعم استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.