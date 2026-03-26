إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للمواطنين ومن في حكمهم، خلال الفترة من 25 مارس الجاري حتى الأول من أبريل المقبل، بهدف إتاحة فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التسجيل خلال الفترة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن قرار إعادة فتح باب التسجيل يأتي استجابةً للظروف الراهنة، وحرصاً على تمكين الطلبة وأولياء الأمور من استكمال إجراءات التسجيل في المدارس الحكومية، بما يضمن استمرارية المسيرة التعليمية للطلبة في بيئة تعليمية منظمة ومستقرة.