"إلزامية" تشغيل الكاميرا في ثلاث حالات أثناء حصص التعلم عن بُعد

حددت إدارات مدرسية ثلاث حالات إلزامية لتشغيل الكاميرا أثناء التعلم عن بُعد، وتتمثل في (بداية الحصة لإثبات الحضور، أثناء الإجابة والمشاركة الصفية، وعند طلب المعلم خلال مجريات الدرس)، على أن تكون اختيارية في بقية أوقات الحصة، مثل الشرح المستمر، حيث يُتاح للطلاب تشغيلها اختياريًا ما لم يوجه المعلم بضرورة تفعيلها.

وبيّنت المدارس أن هناك حالات استثنائية يمكن فيها عدم تشغيل الكاميرا، مثل ضعف الاتصال بالإنترنت أو وجود ظروف خاصة، على أن يتم اعتماد هذه الحالات من قبل إدارة المدرسة وفق الإجراءات المعتمدة.

ضرورة الالتزام

وأكدت إدارات مدرسية عبر رسائل رسمية لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" ضرورة الالتزام بتشغيل الكاميرا أثناء الحصص الدراسية وفق ضوابط تنظيمية وسلوكية واضحة، لرفع جودة مخرجات التعلم عن بُعد وتعزيز التفاعل المباشر بين الطلبة والمعلمين باعتبارها شرطًا أساسيًا لإثبات الحضور الفعلي والمشاركة الإيجابية داخل البيئة التعليمية الافتراضية.

التواصل البصري

وأوضحت أن تشغيل الكاميرا يسهم في تعزيز التواصل البصري المباشر، ويدعم متابعة المعلم لمستوى تفاعل الطلبة، كما يساعد على رفع درجة الانضباط الأكاديمي وتحقيق بيئة تعليمية أكثر حيوية وفاعلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي. مشددة على أولياء الأمور على أهمية متابعة أبنائهم أثناء الحصص، وتوفير بيئة منزلية مناسبة تضمن الاستفادة القصوى من عملية التعلم.

السلوك المناسب

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالسلوك المناسب أثناء تشغيل الكاميرا، بما يتضمن الجلوس بطريقة لائقة، والابتعاد عن الحركات المشتتة أو تناول الطعام خلال الحصة، إضافة إلى منع ظهور أشخاص آخرين ضمن إطار الكاميرا حفاظًا على الانضباط والخصوصية، مشددة على أهمية الالتزام بالمظهر اللائق أو الزي المدرسي، بما يتوافق مع قواعد السلوك والانضباط الرقمي المعتمدة.

خلفيات افتراضية

وفيما يتعلق بالخصوصية، أوضحت المدارس إمكانية استخدام الخلفيات الافتراضية عند الحاجة، مع التأكيد على اختيار مكان هادئ ومناسب داخل المنزل يهيئ بيئة تعليمية خالية من المشتتات، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة أو المشاركة عبر الكاميرا قد يُعد غيابًا عن الحصة في بعض الحالات، نظرًا لارتباط تشغيل الكاميرا بإثبات الحضور الفعلي.

جودة التعليم

وأكدت الإدارات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار تعزيز جودة التعليم عن بُعد، ودعم التفاعل المباشر، وتحقيق الانضباط الصفي الرقمي، بما يضمن بيئة تعليمية فعالة تساعد الطلبة على تحسين أدائهم الأكاديمي وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.