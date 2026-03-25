استمرار التعلم عن بُعد في مدارس دبي الخاصة حتى 3 أبريل

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، استمرار تطبيق نظام التعلم عن بُعد في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة حتى يوم الجمعة الثالث من أبريل المقبل، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى حماية المجتمع التعليمي، وضمان سير الدراسة دون انقطاع. وأوضحت الهيئة، عبر منصة «إكس»، أمس، أن القرار يأتي تماشياً مع الإعلان الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والذي يركز على دعم استمرارية التعليم، مع إعطاء الأولوية القصوى لأمن وسلامة الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي.

وطالبت جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالالتزام بنظام التعليم عن بُعد خلال الفترة المحددة، مع مواصلة تقديم الخدمات التعليمية، وفق أعلى المعايير المعتمدة. وشددت على أن أي مؤسسة تعليمية ترغب في استئناف التعليم الحضوري يتوجب عليها التقدّم بطلب رسمي يتضمن مبررات واضحة ومفصلة تدعم العودة إلى الدوام المباشر، كما بيّنت أن هذه الطلبات ستخضع للدراسة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، على أن تتولى الهيئة رفعها إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأكدت الهيئة أن القرارات المتعلقة باستئناف التعليم الحضوري ستُتخذ بعد تقييم شامل يراعي بالدرجة الأولى أمن وسلامة الطلبة والكادرين التعليمي والإداري، إضافة إلى الحفاظ على استقرار المجتمع التعليمي في الإمارة.

كما دعت الهيئة جميع المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور إلى التعاون الكامل خلال هذه المرحلة، لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الجهات المعنية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة، مع الاستفادة من أدوات التعليم الرقمي، لضمان عدم تأثر التحصيل الأكاديمي للطلبة، إلى حين صدور أي تحديثات جديدة تتعلق بآلية الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي.