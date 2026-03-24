فتح التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي، للعام الأكاديمي المقبل 2026-2027، وذلك بدءاً من أمس، ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» على الهواتف الذكية.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في عام 2024 لدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة، وتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات والبرامج الأكاديمية العالمية، بموازنة إجمالية للبرنامج تُقدّر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات المقبلة.

ويأتي البرنامج في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية (33)، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية الإماراتية في إمارة دبي، من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات التخصصية والقيادية والريادية. كما يشجع البرنامج المواهب الإماراتية على الالتحاق بتخصصات استراتيجية تُسهم في دعم مسيرة النمو المستقبلي للإمارة، بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مستهدفاً اختيار أفضل 100 طالب وطالبة سنوياً من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية، لدراسة درجة البكالوريوس في تخصصات تضيف قيمة نوعية في قطاعات ذات أولوية استراتيجية، ضمن رؤية تُسهم في إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على دفع عجلة التنمية في الإمارة.

تخصصات نوعية

وسجّلت النسختان الأولى والثانية من البرنامج إقبالاً واسعاً من الطلبة الإماراتيين المتفوقين أكاديمياً، للدراسة في عدد من الجامعات العالمية المرموقة.

وشهد العام الماضي التحاق 70% من طلبة البرنامج بجامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، ما يعكس مستوى التميز الأكاديمي الذي يتمتع به طلبة البرنامج وجودة مخرجاته.

وتنوعت تخصصات الطلبة بين علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والأعمال والاقتصاد والتمويل، والهندسة والبيئة العمرانية، والطب وعلوم الحياة، والقانون والعلوم الاجتماعية، ما يعكس تنوع اهتمامات الطلبة، وحرصهم على الإسهام في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

كوادر وطنية

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتورة آمنة المازمي: «يجسِّد برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء كفاءات إماراتية مؤهلة وقادرة على الإسهام في صنع مستقبل مزدهر لوطنهم. ويعكس التنوع في التخصصات النوعية التي يلتحق بها طلبة البرنامج، الدور المحوري للبرنامج في بناء الكوادر القيادية المستقبلية، عبر تمكين الطلبة الإماراتيين المتفوقين من المعارف والخبرات والمهارات القيادية، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات».

وأضافت: «نحن فخورون بإنجازات طلبة الدفعتين السابقتين من البرنامج، ونتطلع إلى دعم مزيد من الطلبة الإماراتيين المتفوقين في خطوتهم التالية ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة في القطاعين الحكومي والخاص. كما نحثّ الأسر الإماراتية في دبي على اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن دعم الأسرة لمسيرة أبنائها الأكاديمية يُعدّ عنصراً محورياً في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعنا ووطننا».

شروط البرنامج

يُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدّم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون من خريجي الثانوية العامة في عام الابتعاث أو في الأعوام الدراسية السابقة (على ألا تزيد على عامين كحد أقصى)، وأن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة من نظام أكاديمي معتمد تتم معادلته من وزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من أوائل الثانوية العامة الذين يتم تحديدهم سنوياً.

كما تتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم غير حاصل على بعثة دراسية أخرى من أي جهة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد تقدّم شخصياً بطلب الالتحاق ببرنامج الابتعاث في المواعيد المحددة، وأن يكون قد حصل على قبول مشروط أو غير مشروط في برنامج وجامعة محدّدين من مؤسسة أكاديمية تستوفي معايير وشروط برنامج الابتعاث، وأن يكون متفرّغاً كلياً للدراسة في بلد الابتعاث.

الدكتورة آمنة المازمي:

• التخصصات النوعية التي يلتحق بها طلبة البرنامج، تعكس الدور المحوري للبرنامج في بناء الكوادر القيادية المستقبلية.

• 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين يستفيدون من البرنامج سنوياً للدراسة في أفضل الجامعات.