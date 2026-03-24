إعلان نتائج الفصل الثاني لـ «الثانوية» اليوم

انتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة منهاج وزارة التربية والتعليم، إلى جانب أطفال رياض الأطفال، في مختلف إمارات الدولة، في الدراسة بنظام التعلّم عن بُعد مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، أمس، في مشهد عكس جاهزية، وانضباطاً ملحوظاً، حيث تحولت البيئات التعليمية إلى منظومة نشطة تعمل بكفاءة وجدية ومسؤولية.

واستهلت المدارس أول أيام الفصل الدراسي برسائل تحفيزية إيجابية، دعت فيها الطلبة إلى مواصلة مسيرتهم التعليمية بعزيمة وتميّز، وحثتهم على مضاعفة الجهود لتحقيق التفوق، في حين اتسمت أجواء الدوام الافتراضي بالمرونة والتنظيم، مع التزام واضح من الطلبة والمعلمين بتطبيق منظومة التعلّم عن بُعد وفق الضوابط المعتمدة.

وأكّدت وزيرة التربية والتعليم سارة الأميري، أن الفصل الدراسي الثالث يُشكّل مرحلة جديدة من التفوق والإنجاز لطلبة الدولة.

وقالت في تدوينة لها عبر منصة «إكس»، إن ما حققه الطلبة من نتائج إيجابية يعكس اجتهادهم، ويمهد لمزيد من التميّز في المراحل المقبلة. وثمّنت كفاءة المعلمين والمعلمات، ودورهم المحوري في أداء رسالتهم، مؤكدة ثقتها بأن الطلبة يحظون برعاية تعليمية متميّزة.

وعممت إدارات المدارس على أولياء الأمور البرمجة الزمنية لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري، وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، موضحةً أنها متاحة عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق جدول زمني محدد، يراعي المراحل الدراسية المختلفة، مع توفير خدمة طباعة الشهادات إلكترونياً في أوقات محددة.

وذكرت في التعميم الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن نتائج طلبة الصفوف من التاسع حتى الـ12 ستُعلن اليوم، في حين تعلن نتائج الصفوف من الأول حتى الثامن غداً.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أن الاطلاع على النتائج سيتم عبر بوابة الطالب الإلكترونية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الدخول على الرابط الرسمي للبوابة:

https://student.moe.gov.ae، وذلك للحصول على النتائج وطباعة الشهادات.

وأظهرت نتائج الرصد، تسجيل نسب حضور لافتة في أول أيام الفصل الدراسي الثالث، ما يعكس التزام الطلبة بالتعلّم عن بُعد، كما فعّلت إدارات المدارس فرقاً افتراضية، لمتابعة سير العملية التعليمية. وأكّدت تعريف الطلبة منذ اليوم الأول بتوجيهات وضوابط الفصل الدراسي الثالث، الذي يُمثّل انطلاقة مختلفة في نمط التعلم.

ولفتت إلى حرص أولياء الأمور على مواكبة أبنائهم خلال اليوم الدراسي الأول، والمشاركة الفاعلة في تجربة التعلّم عن بُعد، ما عزّز استقرار العملية التعليمية، وأسهم في تحقيق انطلاقة منظمة للفصل الجديد.

وقال مديرو مدارس، سارة طارق ومحمد بدواوي ووليد فؤاد لافي، إن المدارس استهلت اليوم الأول من الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بتعزيز إجراءات السلامة الرقمية، لضمان بيئة تعليمية آمنة أثناء استخدام الإنترنت والمنصات التعليمية.

وأكّدوا التركيز على توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالسلوك الإيجابي، واحترام الآخرين أثناء التعلم عبر الإنترنت، واتباع تعليمات المعلمين خلال الحصص الافتراضية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.

كما أكّدوا أهمية استخدام المنصات الرقمية المعتمدة فقط، والالتزام بسياسات الاستخدام الآمن للتقنية داخل البيئة المدرسية وخارجها، موضحين أن المدارس تحرص على تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية، مثل تثبيت برامج الرقابة الأبوية والمرشحات الإلكترونية للحد من الوصول إلى المحتوى غير المناسب، وتوفير أجهزة التعلّم في أماكن مشتركة تسهل متابعتها، إضافة إلى تدريب الطلاب على أسس الأمن الرقمي والتعامل المسؤول مع التطبيقات التعليمية.

وأوضحوا أن إجراءات السلامة الرقمية تتضمن أيضاً وضع آليات واضحة للإبلاغ عن أي سلوك غير مناسب أو محتوى ضار، والتواصل المباشر مع إدارة المدرسة عند وجود مخاوف تتعلق باستخدام الإنترنت.

وتعمل المدارس على تحديث قائمة التطبيقات والمنصات التعليمية المعتمدة، وتنظيم جداول زمنية واضحة للحصص الافتراضية، لضمان تجربة تعليمية آمنة ومنظمة، تدعم تعلم الطلاب، وتحافظ على خصوصيتهم الرقمية.

وفي ظل الظروف الجوية السائدة، عرقلت تقلبات الطقس عملية تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثالث، إذ أبلغت إدارات المدارس أولياء الأمور بتعديل مواعيد توزيعها أمس، حرصاً على سلامة الكوادر التعليمية والمراجعين. وأوضحت أنها تلقت توجيهات بانصراف الإداريين المناوبين في المدارس والمخولين بتوزيع الكتب، نتيجة تطورات الحالة الجوية.

وأكّدت أن عملية توزيع الكتب الدراسية ستُستكمل اليوم، وفق المواعيد التي سيتم الإعلان عنها، داعية أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للمدارس، للحصول على التحديثات أولاً بأول.

وشددت على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتنظيم عملية التسليم، بما يضمن انسيابية العمل، وتجنب الازدحام في ظل الظروف الجوية الحالية.

حصر شامل للطلبة خارج الدولة

تعكف إدارات عدد من المدارس على تنفيذ حصر دقيق لأعداد الطلبة الموجودين خارج الدولة، لضمان انتظام العملية التعليمية، إذ دعت الإدارات أولياء الأمور إلى تعبئة استبانات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، تتضمن بيانات تفصيلية عن مكان وجود الطلبة وأسباب سفرهم.

وأكّدت أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات التقنية المرتبطة باستخدام منصة «تيمز»، التي لا تعمل خارج الدولة، ما يحول دون تمكن الطلبة في الخارج من حضور الحصص الدراسية عن بُعد.