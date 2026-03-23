"التربية": 4 قنوات للتواصل بين ولي الأمر والمدرسة أثناء التعلم عن بُعد

حددت وزارة التربية والتعليم 4 قنوات للتواصل بين ولي الأمر والمدرسة أثناء التعلم عن بُعد، وتضم منصات التعلم الرقمية المعتمدة، والبريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، في إطار تعزيز الشراكة مع الأسرة وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.

تواصل فعال

وأكدت الوزارة، ضمن «دليل أولياء الأمور للتعلم عن بُعد»، الذي أطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، أن التواصل الفعّال بين المدرسة والأسرة يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح تجربة التعلم من المنزل، لما له من دور في متابعة الطلبة، ومعالجة التحديات، وضمان انتظامهم في الحصص والمهام الدراسية.

تفعيل القنوات

وأوضحت أن المدارس ستواصل تفعيل قنوات التواصل المؤسسي مع أولياء الأمور بشكل منتظم، بما يضمن وضوح التعليمات وسرعة الاستجابة لأي استفسارات، ويسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم تحصيل الطلبة.

نقطة الاتصال

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن كل مدرسة ستعين منسقًا للتعلم عن بُعد، ليكون نقطة الاتصال الرئيسة مع أولياء الأمور، حيث يتولى تنظيم التواصل، والرد على الاستفسارات، والمساعدة في حل المشكلات المرتبطة بالتعلم عن بُعد.

تقديم الدعم

كما لفتت إلى أن إدارات المدارس والمعلمين سيكونون متاحين خلال أوقات محددة يوميًا لتقديم الدعم اللازم، داعية أولياء الأمور إلى التعرف إلى أوقات التواصل الرسمية والاستفادة منها بما يحقق متابعة فعالة لأبنائهم.

منظومة متكاملة

وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة تواصل متكاملة، تضمن انسيابية المعلومات، وتعزز التعاون بين الأسرة والمدرسة، بما يسهم في إنجاح منظومة التعلم عن بُعد وتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.