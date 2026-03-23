إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري الثلاثاء والأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد إعلان نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025–2026، اذ عممت على المدارس أن النتائج ستكون متاحة عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق جدول زمني محدد يراعي المراحل الدراسية المختلفة، مع توفير خدمة طباعة الشهادات إلكترونياً في أوقات محددة.

نتائج 9-12

وذكرت الوزارة بحسب التعميم الذي ارسلت المدارس لأولياء الأمور واطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن نتائج طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر ستُعلن يوم غدا الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري، عند الساعة الثالثة مساءً، على أن تبدأ خدمة طباعة الشهادات إلكترونياً في اليوم ذاته من الساعة السادسة مساءً، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

صفوف 5-8

وأوضحت أن نتائج الصفوف من الخامس حتى الثامن ستصدر يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري ، عند الساعة الثالثة مساءً، يليها إتاحة طباعة الشهادات إلكترونياً بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

نتائج الاول إلى الرابع

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الصفوف من الأول حتى الرابع ستُعلن أيضاً يوم الأربعاء 25 مارس 2026، ضمن الجدول نفسه، مع إتاحة طباعة الشهادات إلكترونياً في الفترة الزمنية ذاتها المقررة لبقية الصفوف في ذلك اليوم.

بوابة الطالب

وأكدت الوزارة أن الاطلاع على النتائج سيتم عبر بوابة الطالب الإلكترونية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الدخول على الرابط الرسمي للبوابة: https://student.moe.gov.ae وذلك للحصول على النتائج وطباعة الشهادات بسهولة ويسر.

وتمنت الوزارة لجميع الطلبة التوفيق والنجاح، مشيدة بجهود الهيئات التعليمية وأولياء الأمور في دعم المسيرة التعليمية خلال العام الدراسي.