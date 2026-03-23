3 حصص يومياً لطلبة رياض الأطفال و5 للحلقة الأولى و6 لـ «الثانية والثالثة»

أكدت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع العمليات المدرسية، وضع خطة لإيقاع «التعلم عن بُعد» في الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، الذي ينطلق اليوم، لطلبة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، لافتة إلى إعداد جداول زمنية محكمة وممنهجة.

وحددت الجداول ثلاث حصص يومياً لطلبة رياض الأطفال، من الاثنين إلى الجمعة، فيما يدرس طلبة الحلقة الأولى خمس حصص من الاثنين إلى الخميس، وثلاث حصص يوم الجمعة.

ويتلقى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة ست حصص من الاثنين إلى الخميس، وثلاث حصص لطلبة الحلقة الثانية مقابل أربع حصص لطلبة الحلقة الثالثة يوم الجمعة.

وأكدت الوزارة، عبر دليل جداول الحصص الدراسية التعلم عن بُعد الفصل الدراسي الثالث 2026، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأن بناء الجداول استند إلى مجموعة اعتبارات تنظيمية وتربوية لتوزيع الحصص الأسبوعية للحلقات الدراسية كافة، لتشكل نموذجاً منظماً ودقيقاً يدير التعلم عن بُعد، الذي يطبق لمدة أسبوعين في الفصل الدراسي الثالث.

كما أكدت أن الجداول تركز على تحقيق توازن مدروس بين زمن التعلم ومتطلبات الصحة الجسدية والنفسية للطلبة، مع مراعاة الفروق العمرية في مستويات التركيز والتفاعل، بما يضمن تجربة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضحت أن الاعتبارات التنظيمية والتربوية التي استندت إليها آلية توزيع الحصص الأسبوعية للحلقات الدراسية راعت عدم بدء جميع الحلقات الدراسية في التوقيت نفسه، تحسباً لأي تحديات تقنية قد تطرأ، وبما يضمن سرعة تقديم الدعم لأكبر شريحة من الطلبة دون تأخير، خصوصاً في المدارس المشتركة والمجمعات التعليمية.

ويسهم التوزيع المتدرج لأوقات البدء في تخفيف الضغط عن المنصات الإلكترونية وشبكات الاتصال لدى الأسر، بما يدعم استقرار اتصال الطلبة بالحصص ويعزز انسيابية العملية التعليمية.

وبيّنت أن الجداول صُممت بما يدعم أولياء الأمور في متابعة أبنائهم أثناء التعلم عن بُعد، إذ أُخذ في الاعتبار ارتباط بعضهم بالوظائف، بما يتيح لهم قدراً أكبر من المرونة، كما أن تفاوت أوقات بدء الحلقات يمنح الأسر التي لديها أكثر من طالب في مراحل مختلفة فرصة أفضل للمتابعة والتنظيم.

وروعي وجود فارق زمني بين وقت بدء مدارس الذكور والإناث في الحلقتين الثانية والثالثة، بما يخفف الضغط عن المعلمين والإداريين في متابعة سير الحصص، ويفتح المجال أيضاً لانتداب المعلمين والمشاركة بين المدارس، بحيث يمكن للمعلم المشارك تغطية مدرستين في اليوم نفسه دون تعارض.

وتضمّن الدليل ملاحظات توجيهية للمدارس المشتركة والمجمعات التعليمية، شددت على أهمية توضيح اختلاف أوقات بدء الحلقات لجميع المعنيين، وحسن توظيف هذا التفاوت في تنظيم العمل المدرسي، مؤكدة ضرورة أن يتولى مدير المدرسة المشتركة أو المجمع توزيع مهام المناوبة والإشراف بين أعضاء الهيئة الإدارية وفق جدول زمني منظم يراعي أوقات كل حلقة، بما يمنع تركز عبء المتابعة على شخص واحد، ويضمن وجود متابعة فعالة للحلقات الدراسية في أوقاتها المختلفة.

وأوضحت الوزارة عبر دليل جداول الحصص، أن مرحلة رياض الأطفال (الروضة الأولى والثانية) تتضمن ثلاث حصص يومياً من الاثنين إلى الجمعة، بإجمالي 15 حصة أسبوعياً، مدة الحصة الواحدة 30 دقيقة، وبواقع ساعتين ونصف يومياً، بما يتناسب مع طبيعة هذه الفئة العمرية التي تحتاج إلى فترات تعلم قصيرة ومتقطعة.

أما طلبة الحلقة الأولى (الصفان الأول والثاني)، فيدرسون خمس حصص يومياً من الاثنين إلى الخميس، وثلاث حصص يوم الجمعة، بإجمالي 23 حصة أسبوعياً، ومدة الحصة 35 دقيقة، وبمعدل ثلاث ساعات يومياً، في حين ترتفع مدة الحصة إلى 40 دقيقة لطلبة الصفين الثالث والرابع ضمن الحلقة نفسها، مع الحفاظ على عدد الحصص الأسبوعي ذاته، لتصل المدة اليومية إلى ثلاث ساعات ونصف.

وبالنسبة للحلقة الثانية (من الصف الخامس إلى الثامن)، حددت الوزارة ست حصص يومياً من الاثنين إلى الخميس، وثلاث حصص يوم الجمعة، بإجمالي 27 حصة أسبوعياً، ومدة الحصة 40 دقيقة، بواقع أربع ساعات ونصف يومياً، كما تطبق الحلقة الثالثة (من الصف التاسع إلى الـ12) ست حصص يومياً من الاثنين إلى الخميس، وأربع حصص يوم الجمعة، بإجمالي 28 حصة أسبوعياً، ومدة الحصة 40 دقيقة، وبمعدل أربع ساعات ونصف يومياً، مع التأكيد أن هذه المدد لا تشمل فترات الراحة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجداول لا تقتصر على تنظيم العملية التعليمية، بل توفر لأولياء الأمور تصوراً زمنياً دقيقاً يساعدهم على إدارة اليوم التعليمي المنزلي بكفاءة، وتحديد أوقات الراحة المناسبة، وتحقيق التوازن بين الجهد العقلي والنشاط البدني، فضلاً عن استيعاب حجم التعرض للشاشات وفق كل مرحلة دراسية.

ويعكس التنظيم الدقيق توجهاً تربوياً يضع في الحسبان صحة الطلبة وجودة تعلمهم، عبر توزيع الأحمال الدراسية بشكل متوازن، يضمن استمرارية التحصيل دون إرهاق، ويعزز من كفاءة التعلم عن بُعد كخيار تعليمي مرن ومنضبط.

وبحسب رصد «الإمارات اليوم»، عمّمت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق المنهاج الوزاري على أولياء الأمور حزمة من التوجيهات التنظيمية، تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث اليوم، مؤكدة جاهزية خطط التعلم عن بُعد، وحرصها على ضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وانضباط.

وبينت الإدارات في رسائل مدرسية، اطلعت عليها «الإمارات اليوم» أن حضور الطلبة الحصص الافتراضية يُعد إلزامياً، وفق الجداول الدراسية المعتمدة، مع ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الحصص ومدتها، وإنجاز الأنشطة والمهام التعليمية الموكلة، والإبلاغ عن أي مشكلات تقنية عبر القنوات الرسمية، إلى جانب التزام السلوك الإيجابي واحترام المعلمين والزملاء خلال الحصص.

وشددت على الدور المحوري لأولياء الأمور في دعم أبنائهم، من خلال مساعدتهم على الالتزام بالجداول الزمنية، وتوفير الأجهزة والمنصات التعليمية اللازمة، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة، فضلاً عن تعزيز التزامهم إرشادات الاستخدام الرقمي، والتواصل مع المدرسة عند الحاجة إلى الدعم أو الاستفسار.

وأوضحت أن الحصص الدراسية ستُقدم عبر منصة «Microsoft Teams»، حيث سيتم توزيع الطلبة على القنوات الدراسية بحسب الصفوف والشُّعب، مع التأكيد على ضرورة جاهزية الأجهزة الإلكترونية، وتفعيل حسابات الطلبة على المنصات التعليمية لضمان الدخول والمتابعة دون معوقات.

رصد الحضور والغياب

أكدت الإدارات المدرسية رصد الحضور والغياب لكل حصة، والتواصل مع أولياء الأمور في حال تسجيل حالات غياب بين الطلبة، مع تطبيق اللوائح المعتمدة في التعليم الحضوري.

وشددت على التزام ضوابط السلوك داخل الحصص الافتراضية، التي تشمل الدخول بالاسم الحقيقي، والتزام الزي اللائق، وعدم تشغيل الميكروفون أو الكاميرا إلا بإذن المعلم، إلى جانب منع استخدام الأجهزة لأغراض غير تعليمية أثناء الحصة، واحترام آداب الحوار والتفاعل.

السلامة الرقمية

أكدت إدارات مدرسية ضرورة التزام سياسات السلامة الرقمية، وعدم مشاركة بيانات الدخول مع أي طرف، أو تسجيل ونشر الحصص دون إذن رسمي.

وأشارت إلى أن متابعة المناهج الدراسية ستتم وفق الخطط المعتمدة، عبر المنصات الرسمية، حيث يتولى المعلمون تحديد الواجبات والمهام ومتابعة تسليمها وتقييمها، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم بشكل مستمر، لضمان إنجاز المتطلبات في الوقت المحدد.

كما دعتهم إلى التواصل مع قنوات الدعم الفني في حال مواجهة أي مشكلات تقنية، أو مع الكوادر المختصة للاستفسار عن الحضور والغياب، مؤكدة أن جميع قنوات التواصل الرسمية متاحة لضمان تقديم الدعم اللازم، وتعزيز جودة تجربة التعلم عن بُعد.

• أيام الجمعة.. 3 حصص لطلبة رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية.. مقابل 4 حصص للثانوية.

• الجداول توفر تصوراً زمنياً يساعد أولياء الأمور على إدارة اليوم التعليمي في المنزل بكفاءة.