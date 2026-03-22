تعرّف إلى توجيهات «التربية» لليوم الأول من الدراسة عن بُعد في الفصل الثالث

حددت وزارة التربية والتعليم ملامح اليوم الأول للتعلم عن بُعد، 2026، إذ أن يُعد هذا اليوم محطة تأسيسية محورية، ينعكس نجاحها بشكل مباشر على بقية التجربة التعليمية خلال الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026.

الاستعداد المسبق

وشددت الوزارة ضمن «دليل أولياء الأمور للتعلم عن بُعد» للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026، الذي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، على أهمية التحضير قبل بدء اليوم الدراسي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث دعت أولياء الأمور إلى الاطلاع على التوقعات والإرشادات المنظمة للتعلم عن بُعد، ومراجعة الجدول الدراسي اليومي، إلى جانب التأكد من جاهزية الأبناء للدخول إلى المنصات التعليمية.

كفاءة الأجهزة

ركزت الوزارة على ضرورة اختبار الأجهزة الإلكترونية وخدمة الإنترنت، والتأكد من كفاءة الصوت والكاميرا، بما يحد من أي معوقات تقنية قد تؤثر في سير الحصص الافتراضية، ويضمن انطلاقة سلسة ومنظمة لليوم الدراسي.

بداية منضبطة

وأوصت الوزارة بضرورة مساعدة الطلبة على تسجيل الدخول إلى منصة التعلم في الوقت المحدد عند انطلاق اليوم الدراسي، للانضمام إلى الحصة الأولى دون تأخير، مشيرة إلى أن الالتزام ببداية دقيقة يسهم في بناء روتين يومي مستقر، ويعزز من انضباط الطلبة وتفاعلهم مع الحصص.

متابعة مستمرة

واكد الدليل أهمية المتابعة المستمرة خلال اليوم الدراسي، خصوصًا للطلبة في المراحل العمرية الأصغر، من خلال مراقبة استخدامهم للمنصة التعليمية وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة، بما يضمن استمرارية التعلم بكفاءة، وعدم انقطاع تفاعلهم مع المعلمين والمحتوى الدراسي.

عامل حاسم

ويعكس الدليل توجه الوزارة نحو تعزيز دور الأسرة كشريك رئيس في إنجاح منظومة التعلم عن بُعد، إذ لا تقتصر المسؤولية على تهيئة الأبناء في بداية اليوم، بل تمتد إلى المتابعة والتوجيه طوال اليوم الدراسي، بما يحقق بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة داخل المنزل.

انطلاقة منظمة

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على ضمان انطلاقة منظمة للفصل الدراسي الثالث، ورفع جاهزية الطلبة وأولياء الأمور للتكيف مع نمط التعلم عن بُعد، بما يدعم استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية.