سؤال وجواب

. تساءل طلبة في الصف الثاني عشر عن موعد الإعلان عن القبول المبكر في الجامعات.. وكيف يمكن تعديل اختياراتهم؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الجامعات تقوم بتحديد مواعيدها النهائية وجداولها الزمنية الخاصة بالقبول، لذلك قد يختلف إعلان القبول المبكر والنهائي من مؤسسة إلى أخرى؛ لذا يجب الرجوع إلى الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على أحدث المواعيد، مع الاستمرار في متابعة بوابة الطالب للاطلاع على التحديثات المتعلقة بطلبك بشكل مستمر. وأشارت إلى أن تحديث الاختيارات أو التخصص يتم عبر بوابة الطالب، مع ملاحظة أن المواعيد النهائية للتسجيل يتم تحديدها من قبل كل مؤسسة بشكل مستقل، ويتم إجراء التعديل عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة واختيار خدمة «التسجيل في مؤسسات التعليم العالي»، والضغط على «تقديم الطلب»، ثم تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية UAE Pass، حيث سيتم توجيه المستخدم إلى بوابة الطالب.

