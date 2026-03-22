انطلاق الفصل الدراسي الثالث غداً

ينطلق الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 غداً، لطلبة الحلقات الدراسية كافة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم عقب انتهاء إجازة الربيع، وستكون الدراسة «عن بُعد» لمدة أسبوعين.

ولم تُعلن وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل البرمجة الزمنية الجديدة للفصل الدراسي الثالث الذي يتضمن بحسب تفاصيله السابقة 13 أسبوعاً للدراسة بواقع 64 يوماً للتمدرس، وخمس إجازات رسمية أبرزها رأس السنة الهجرية، وعيد الأضحى المبارك، وآخر يوم في نهاية العام الدراسي 3 يوليو، والكادر التعليمي في 17 يوليو 2026.

ومن المقرر أن يتضمن الفصل الدراسي الثالث مشاركة الطلبة في الدراسات الدولية الخاصة، (خلال الفترة من 15 أبريل إلى 7 مايو)، ومنها دراسة PIRLS «الرئيسة»، وTIMSS «دراسة تجريبية».

كما يتضمن التدريب التخصصي للكوادر الإدارية والتعليمية، واختبار الكفاءة القياسي في (SPA) من 27 يونيو إلى 5 يوليو، والاختبارات المركزية (خلال الفترة من 24 يونيو حتى 3 يوليو). ووضعت الوزارة مجموعة من الإرشادات التربوية عبر دليل أولياء الأمور للتعلم عن بُعد، تؤكد الدور المحوري للأسرة في دعم تعلّم الأبناء، في ظل تطبيق التعليم عن بُعد.

وشدّدت التوجيهات على أهمية توفير بيئة تعليمية منظمة وآمنة تُمكّن الطلبة من تحقيق أفضل مستويات التحصيل، مع مراعاة الجوانب النفسية والصحية المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة.

وحثت أولياء الأمور على مساعدة الأبناء على الالتزام بالجداول الدراسية اليومية، وطرح الأسئلة والتفاعل، إضافة إلى تنمية مهاراتهم عبر القراءة اليومية والحوار حول ما تعلموه. وعمّمت إدارات مدرسية على أولياء الأمور أن حضور الطلبة عبر منصة «Microsoft Teams» وفق الجداول الدراسية المعتمدة، مع التأكيد على رصد الحضور والغياب.

وشدّدت على أهمية جاهزية خدمة الإنترنت والأجهزة الإلكترونية قبل بدء اليوم الدراسي، إلى جانب الالتزام بالسلوك الإيجابي والانضباط داخل الفصول الافتراضية، واستخدام الاسم الحقيقي للطالب أثناء الدخول.

ودعت الطلبة إلى متابعة الواجبات والتكليفات الدراسية والحرص على تسليمها في المواعيد المحددة، بما يضمن استمرارية التحصيل الدراسي بالشكل الأمثل.

كما أعلنت الإدارات عن تمديد خطة توزيع الكتب الدراسية لطلبة جميع المراحل، حيث سيتم تسليمها لأولياء الأمور في مقار المدارس خلال ساعات الدوام الصباحي، وفق تنظيم زمني محدد لكل مرحلة.

وتشمل عملية التسليم، إبراز هوية الطالب، والصف والمسار واسم المستلم وصلة القرابة.