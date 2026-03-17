الشارقة.. استمرار التعليم عن بُعد وتعليق دوام الحضانات لمدة أسبوعين

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن باستمرار تطبيق نظام التعلم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة بالإمارة، إلى جانب تعليق دوام الحضانات، لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026، وذلك بموجب تعميم رسمي لجميع مدارسها، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والكوادر التعليمية وضمان استمرارية العملية التعليمية.

وجاء القرار في ضوء المستجدات الراهنة، حيث أكدت الهيئة عبر التعميم الذي أطلعت عليه "الإمارات اليوم"، حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، مع الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة في مختلف المؤسسات التعليمية.

كما نصّ التعميم على اعتماد نظام العمل عن بُعد للمعلمين والكوادر الإدارية خلال الفترة ذاتها، مع منح إدارات المدارس صلاحية استثناء بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها الحضور الفعلي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التعليمية والتشغيلية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

ودعت الهيئة جميع المدارس والحضانات إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بآليات التعليم المعتمدة خلال هذه الفترة، بما يضمن وضوح الإجراءات واستمرارية التعلم دون انقطاع.

ويعكس القرار توجه الجهات التعليمية في الإمارة نحو التوازن بين الحفاظ على سلامة المجتمع التعليمي واستمرار تقديم التعليم بجودة عالية، مستفيدة من أنظمة التعليم المرن والتقنيات الحديثة.