مدارس توفر التقارير الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني للعام 2025–2026

أعلنت إدارات عدد من المدارس عن بدء إرسال بطاقات التقارير الأكاديمية للطلبة والطالبات لجميع المراحل الدراسية عبر البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بكل طالب، وذلك لاطلاع أولياء الأمور الطلبة على نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2025–2026.

وأوضحت الإدارات في مخاطبات لأولياء الأمور اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن التقارير الأكاديمية تم إرسالها بشكل إلكتروني إلى البريد المعتمد لكل طالب وطالبة، في إطار تعزيز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية وتسهيل وصول أولياء الأمور إلى نتائج أبنائهم وبناتهم بشكل سريع وآمن دون الحاجة إلى مراجعة المدرسة حضورياً.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب بانتظام للاطلاع على التقرير الأكاديمي، الذي يتضمن تفاصيل الدرجات ومستوى الأداء الدراسي في مختلف المواد، الدراسية، إضافة إلى الملاحظات التربوية التي قد تساعد في متابعة تقدم الطالب الأكاديمي خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت إدارات المدارس أنه في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات تتعلق بدرجات الطالب أو تقييمها الأكاديمي، يمكن لأولياء الأمور التواصل مباشرة مع المعلمة المختصة عبر البريد الإلكتروني الوزاري، بما يضمن سرعة الرد وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن النتائج أو آلية التقييم.

وأشارت المدارس إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة التواصل بين المدرسة والأسرة، وتعزيز الشراكة التربوية التي تسهم في دعم العملية التعليمية ومتابعة مستوى الطالبات بشكل مستمر.

وأعربت إدارات المدارس عن تمنياتها لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح والتفوق في مسيرتهن التعليمية، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم الأكاديمي والتربوي لهم خلال المراحل الدراسية المختلفة