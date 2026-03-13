استبيان للتحقق من وصول نتائج الفحوصات الطبية المدرسية السنوية للطلبة إلى أولياء أمورهم

عمّمت إدارات عدد من المدارس على أولياء الأمور استبيان الصحة المدرسية، لتعزيز قنوات التواصل الصحي بين المدرسة والأسرة.

وأوضحت الإدارات أن الاستبيان يتضمن سؤالًا واحدًا فقط، يهدف إلى التحقق من وصول رابط نتائج الفحوصات الطبية المدرسية السنوية الخاصة بالطلبة إلى أولياء أمورهم.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التفضل بالدخول إلى رابط الاستبيان والإجابة عن السؤال المتعلق بوصول رابط نتائج الفحوصات الصحية المدرسية، مؤكدة أن هذه المشاركة تسهم في دعم جهود متابعة الحالة الصحية للطلبة، والتأكد من وصول المعلومات الطبية الخاصة بهم إلى أسرهم بصورة واضحة وفعّالة.

وأعربت إدارات المدارس عن بالغ تقديرها لتعاون أولياء الأمور ودعمهم المستمر للجهود التعليمية والصحية التي تستهدف تعزيز صحة الطلبة ورفاههم.

وفي سياق متصل، أطلقت عيادات صحة التابعة لشبكة «SEHA Clinics»، بالتعاون مع العيادات المدرسية، استبيانًا موجّهًا إلى أولياء الأمور لقياس آرائهم بشأن آلية إرسال نتائج الفحص السنوي للطلبة عبر رابط يُرسل من خلال رسالة نصية قصيرة. ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تقييم فاعلية منظومة التواصل الصحي مع الأسر، والعمل على تطويرها وتحسينها خلال المراحل المقبلة.

ويُظهر محتوى الاستبيان، الذي اطلعت عليه " الإمارات اليوم" ، أن الجهة المنظمة خاطبت أولياء الأمور برسالة توضيحية أكدت فيها تنفيذ الفحص المدرسي السنوي للطلبة، ومشاركة نتائجه مع الأسر عبر رابط إلكتروني أُرسل في رسالة نصية.

وأشارت الرسالة إلى أن الهدف من الاستبيان يتمثل في جمع ملاحظات أولياء الأمور حول مدى وضوح المعلومات التي وصلت إليهم، ومدى فائدتها، وكفاءة وسيلة إيصالها، مع التأكيد على أن جميع الإجابات ستبقى سرية وستُستخدم حصراً لأغراض التقييم والتحسين.

ويبدأ الاستبيان بسؤال رئيسي مباشر يستفسر عمّا إذا كان ولي الأمر قد تلقى بالفعل الرابط الخاص بالاطلاع على نتائج الفحص السنوي لابنه أو ابنته، مع خيارين للإجابة هما «نعم» أو «لا»، قبل الانتقال إلى صفحة أخرى تشجع المشاركين على استكمال الاستبيان القصير الذي لا يستغرق سوى بضع دقائق.

ويتضمن النموذج لاحقًا قسمًا ديموغرافيًا موجّهًا للآباء والأوصياء بهدف تصنيف المشاركات وتحليلها بدقة أكبر، حيث يشمل أسئلة تتعلق بصفة المشارك وعلاقته بالطالب، سواء كانت «الأم» أو «الأب» أو «وصي» أو «أخرى»، مع إتاحة خانة لتحديد الصفة في حال اختيار الخيار الأخير.

كما يتضمن أسئلة عن الجنسية وعن الجنس بخياري «ذكر» و«أنثى»، إضافة إلى سؤال حول الصف الدراسي للطالب، بما يساعد في فهم خصائص العينة المشاركة وربطها بنتائج التقييم.

ويعكس هذا النوع من الاستبيانات توجّهًا متناميًا نحو رقمنة منظومة التواصل بين الجهات الصحية والأسر، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الوقائية المدرسية ونتائج الفحوصات الدورية للطلبة.

كما يبرز حرص الجهات المعنية على عدم الاكتفاء بإرسال النتائج فحسب، بل متابعة تجربة المستفيد نفسها، والتأكد من وضوح الرسائل وسهولة الوصول إلى المعلومات الصحية، بما يسهم في تطوير قنوات الاتصال وتعزيز كفاءتها في المستقبل.

ويمثّل الاستبيان أداة تقييم ميدانية لقياس جودة التواصل الصحي المدرسي، ويؤكد اهتمام الجهة المنظمة بإشراك أولياء الأمور في تحسين تجربة استلام المعلومات الصحية الخاصة بأبنائهم، ضمن إطار من السرية والتنظيم والاعتماد المتزايد على الوسائط الرقمية الحديثة.