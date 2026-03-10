«الشارقة للتعليم الخاص» تحدد ضوابط عمل الكادر الإداري في مدارسها خلال إجازة الربيع

حددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ضوابط واليات عمل الكوادر الإداريّة في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة خلال اجازة الربيع، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها عدد من المدارس في الإمارة بهدف استكمال بعض الأعمال التنظيمية والإدارية خلال هذه الفترة.

وأفادت الهيئة، في تعميم اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأنها سمحت لبعض المدارس الخاصة في الإمارة بتواجد الكادر الإداري خلال فترة إجازة الربيع، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها عدد من المدارس للحصول على موافقة تتيح تمكين كوادرها الإدارية من أداء بعض المهام خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الهيئة، عبر التعميم الموجّه إلى مديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، أنها وبعد دراسة الطلبات التي وردت إليها من عدد من المدارس، لا تمانع في تواجد الكادر الإداري خلال إجازة الربيع، على أن يقتصر تطبيق هذا الإجراء على المدارس التي ترى حاجة فعلية لذلك، وبما يتوافق مع احتياجاتها التنظيمية والإدارية.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار المرونة التنظيمية التي تمنحها للمدارس الخاصة، بما يساعدها على إنجاز الأعمال الإدارية المهمة، مثل التحضيرات للفصل الدراسي التالي، واستكمال الإجراءات التنظيمية، ومتابعة بعض الملفات الإدارية والمالية التي تتطلب حضور الكادر الإداري خلال فترة الإجازة.

وبيّنت أن تحديد عدد الموظفين والأيام التي يتواجد فيها الكادر الإداري خلال إجازة الربيع يُترك لتقدير إدارة كل مدرسة، وفق متطلبات العمل لديها، وبما يضمن عدم التأثير على طبيعة الإجازة المقررة للطلبة والكادر التعليمي، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الإجراء اختياري وغير ملزم لجميع المدارس الخاصة في الإمارة.

وشددت الهيئة على أن السماح بالتواجد خلال الإجازة يقتصر على الكادر الإداري فقط، ولا يشمل الكادر التعليمي أو التدريسي، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين المدارس من إنجاز الأعمال الإدارية والتحضيرات اللازمة لاستئناف الدراسة بسلاسة مع بداية الفصل الدراسي الثالث.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أنها ستقوم بتنفيذ زيارات رقابية وإشرافية دورية إلى المدارس الخاصة خلال فترة إجازة الربيع، وذلك في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، بهدف التأكد من التزام المدارس بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل خلال هذه الفترة، وضمان تطبيق الإجراءات وفق ما ورد في التعميم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الزيارات تهدف أيضاً إلى متابعة جاهزية المدارس واستكمال متطلبات العمل الإداري والتنظيمي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وإدارية متكاملة عند عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء الإجازة.

واكدت الهيئة عبر تعميمها أهمية تعاون إدارات المدارس الخاصة والالتزام بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الإداري وضمان حسن سير العمليات التنظيمية داخل المدارس.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتنظيم العمل في المدارس الخاصة بالإمارة، مع مراعاة احتياجات المؤسسات التعليمية المختلفة، ودعم استمرارية جودة الأداء الإداري والتنظيمي، بما يعزز منظومة التعليم الخاص ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة في الإمارة