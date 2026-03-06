«التربية» تدعو إلى تحديث بيانات سكن الطلبة

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى تحديث بيانات السكن الخاصة بأبنائهم الطلبة، أو تقديم طلبات التسجيل والنقل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في حال الانتقال إلى مسكن جديد، أو الحصول على وحدة سكنية جديدة، أو عند الرغبة في نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية توزيع الطلبة، وضمان حصولهم على مقاعد دراسية في المدارس الأقرب إلى مقار سكنهم.

وأكدت الوزارة، في تعميم اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن تحديث بيانات السكن يُعدّ خطوة أساسية لضمان دقة المعلومات في النظام التعليمي، بما يساعد على توزيع الطلبة بشكل عادل ومتوازن، وفق النطاق الجغرافي المعتمد لكل مدرسة.

ويسهم هذا الإجراء في تعزيز كفاءة التخطيط التعليمي وتحديد الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني في مختلف المناطق.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان أولياء الأمور تنفيذ الإجراءات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني www.moe.gov.ae، حيث توفر البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات الذكية التي تتيح تحديث بيانات السكن، أو تقديم طلبات التسجيل أو النقل بين المدارس، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الخدمية.

وتشمل الخدمات إدخال البيانات الجديدة لمقر السكن وإرفاق المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة معالجة الطلبات واعتمادها، وفق الإجراءات المعتمدة.

وبيّنت الوزارة أن الهدف من الخطوة هو ضمان التحاق الطلاب بالمدارس الواقعة ضمن نطاقهم الجغرافي، الأمر الذي يُسهم في تقليل المسافات للوصول إلى مدارسهم، ويُعزّز الاستقرار الأسري للطلبة وأولياء أمورهم، إضافة إلى تحسين كفاءة النقل المدرسي وتخفيف الضغط على بعض المدارس التي تشهد كثافة طلابية مرتفعة.

وشددت على أهمية التسجيل المبكر وتحديث البيانات في الوقت المناسب، لما لذلك من دور في ضمان أولوية توزيع الطلبة على المدارس، وتوفير المقاعد الدراسية وفق الإمكانات المتاحة.

وأشارت إلى أن المبادرة المبكرة من قبل أولياء الأمور تساعد الجهات المختصة على دراسة الطلبات، وتحديد المدارس المناسبة للطلبة قبل بداية العام الدراسي، أو خلال فترات النقل المعتمدة، كما دعت أولياء الأمور إلى متابعة بيانات أبنائهم بشكل دوري عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأكدت أن الالتزام بتحديث البيانات يدعم جهودها في توفير بيئة تعليمية متوازنة تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المناطق.

وجددت الوزارة حرصها على تطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل إجراءات التسجيل والنقل لأولياء الأمور، بما يُعزّز جودة الخدمات التعليمية ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.