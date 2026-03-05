"هيئة المعرفة" بدبي: إجازة الربيع للمدارس الخاصة من 9 إلى 22 مارس الجاري

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن إجازة الربيع للطلبة والكادرين التربوي والإداري في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة ستبدأ يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 22 مارس 2026.

وأوضحت أن الدوام والدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة سيُستأنف يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026، وذلك وفق التقويم الأكاديمي المعتمد للمؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة.

ويشمل قرار الإجازة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية في مختلف المدارس الخاصة العاملة في دبي.