إجازة الربيع في مدارس الشارقة الخاصة من 9 إلى 22 مارس الجاري

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن موعد إجازة الربيع للعام الدراسي 2025–2026 في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة، وذلك بعد اعتماد مجلس التعليم والموارد البشرية، في إطار تنظيم التقويم الدراسي وضمان سير العملية التعليمية وفق الجدول المعتمد.

ووفق التعميم رقم (19) لسنة 2026 الصادر عن الهيئة، والذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، ستبدأ إجازة الربيع لكافة الطلبة إضافة إلى الكادرين التربوي والإداري في المؤسسات التعليمية اعتباراً من يوم الإثنين 9 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس 2026، على أن تستأنف الدراسة والدوام الرسمي في المدارس يوم الإثنين 23 مارس 2026.

وأكدت الهيئة في تعميمها الموجه إلى مديري المؤسسات التعليمية أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للإجازة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستئناف الدراسة في الوقت المحدد بعد انتهاء العطلة. كما أعربت عن تقديرها لتعاون المؤسسات التعليمية وجهودها في دعم وتنظيم البيئة التعليمية بما يخدم الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.