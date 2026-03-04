"التربية": تحديد درجات الفصل الثاني لطلبة المدارس الحكومية وفق التقييمات المستمرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن درجات الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية سيتم تحديدها بناءً على التقييمات المستمرة والمشاريع والمهام التي أنجزها الطلبة خلال الفصل الدراسي، وذلك في إطار آليات التقييم المعتمدة لدى الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي لضمان احتساب أداء الطلبة بشكل عادل وفق ما قدموه من أعمال وتقييمات طوال الفصل الدراسي، بما يشمل الأنشطة التعليمية المختلفة والمشاريع والواجبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة أن آلية احتساب الدرجات ستعتمد على التقييمات المستمرة التي خضع لها الطلبة، إضافة إلى المشاريع والمهام الدراسية التي أنجزوها خلال الفصل، بما يعكس مستوى التحصيل الأكاديمي الحقيقي لكل طالب.

وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن لكل مدرسة خاصة الحق في تحديد الآلية المناسبة لاستكمال الفصل الدراسي وتقييم الطلبة، وذلك وفق السياسات الأكاديمية المعتمدة لديها.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام إدارات المدارس الخاصة بإبلاغ أولياء الأمور والطلبة بآلية التقييم المعتمدة لديها بشكل واضح، لضمان اطلاع الجميع على الإجراءات المتبعة في احتساب الدرجات واستكمال العملية التعليمية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على استمرارية العملية التعليمية وضمان الشفافية في تقييم الطلبة في مختلف المدارس بالدولة، مع مراعاة الظروف التعليمية والتنظيمية لكل مؤسسة تعليمية